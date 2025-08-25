Diego López: "He caído de pie desde que llegué aquí"

La oficialización de la renovación de Diego López estaba al caer y así ha sucedido, pues como informó SUPER, club y jugador ya habían pactado la semana pasada la mejora en las condiciones de su contrato. De esta forma, el asturiano seguirá ligado al Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029. Así, el de Turón se une a Javi Guerra y César Tárrega como los canteranos que seguirán en el club y que obtienen un mejor estatus dentro de la plantilla.

Tras la ampliación de contrato, Diego López ha concedido las pertinentes declaraciones para el medio oficial del Valencia. Respecto a la renovación, en primer lugar, el futbolista ha querido agradecer al club por confiar en él, aunque ha señalado que debe seguir trabajando para "demostrarles que no se han equivocado". También se ha deshecho en halagos para la ciudad y el club, pues duda que "vaya a estar mejor en otro sitio". Además, considera que ha caído "de pie" desde que llegó a la Ciutat del Túria.

Pasado, presente y futuro

Su deseo es "estar muchas más" temporadas y, pese a que ya es su quinto curso en València, ha confirmado que tuvo "cero dudas" en seguir en el club. Con solo 23 años, ya son varias las campañas del extremo en el fútbol profesional y, aunque llegó siendo "un niño", ha confesado que ha madurado. Este proceso también se debe a los "grandes entrenadores" que ha tenido durante su estancia en la entidad de Mestalla, los cuales, según ha señalado el jugador, le han ayudado mucho.

En cuanto al futuro con el club, Diego López espera llegar "lo más lejos posible" en La Liga y se ha 'atrevido' con la posibilidad de alzar un título con el Valencia, algo que tilda como un "sueño". También ha tenido tiempo para hablar sobre el pasado y sus mejores momentos en el club y, aunque hay muchos, "desde el debut hasta el primer gol", el canterano ha escogido el partido en Mestalla frente al Real Betis, el cual constituyó el regreso del Valencia CF al terreno de juego tras la catastrófica DANA que azotó multitud de muncipios de la provincia. "Me quedo con ese gol por todo lo que significaba, por lo emotivo que fue el día del partido. Es un día con el que me voy a quedar siempre", ha manifestado.

Carta a la afición

En relación a la temporada que acaba de comenzar, el futbolista ha querido ser optimista respecto a los partidos que vienen y ha asegurado que "va a ir muy bien" si se sigue trabajando de la misma manera. Por último, Diego López ha enviado un mensaje a la afición: "Siempre me han tenido cariño. Los más de 40.000 valencianistas que van a cada partido nos ayudan y yo intento dárselo en el campo con todo el esfuerzo porque creo que no merecen menos", ha indicado.