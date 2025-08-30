Diakhaby: "Teníamos que trabajar y buscar la victoria, y eso hemos hecho"

Mouctar Diakhaby, que ha partdo de inicio tras ganarle el puesto a José Copete, ha sido quien ha abierto la lata en la victoria del Valencia CF ante el Getafe en el duelo celebrado en Mestalla correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 (3-0), los primeros tres puntos de la temporada para el equipo dirigido por Carlos Corberán. El defensa ha repasado el encuentro ante los medios oficiales del club.

El franco-guineano ha reconocido la alegría del vestuario tras la victoria. "Estamos muy contentos por lo que hemos hecho hoy, sumando tres puntos vitales antes del parón", ha manifestado el primer goleador de la noche.

Diakhaby, que ha firmado un partido muy sólido que ha redondeado con su gol, ha establecido que espera anotar más etsa temporada. "Siempre intento dar el máximo, y hoy ha llegado el gol", ha reconocido. Pero pese a la euforia post-victoria, el zaguero ha optado por mantener los pies en la tierra: "Tenemos que centrarnos en los próximos partidos", ha recalcado el '4' blanquinegro.

La importancia de las acciones a balón parado

Acerca de la acción de su diana, el central franco-guineano ha expresado que ha sido fruto del trabajo junto al cuerpo técnico: "Trabajamos mucho estas acciones junto a los entrenadores, que nos ayudan a buscar espacios libres para marcar gol. Hay que saber leer el juego", ha manifestado el defensor valencianista.

"Es importante saber interpretar el juego porque el Getafe es un equipo muy complicado, que ha empezado bien la liga y que estaba con conficaza. Es cierto que nosotros no habíamos ganado aún, por lo que teníamos que trabajar y buscar la victoria, y eso hemos hecho", ha declarado Diakhaby ante la radio oficial del club.

Agradecido con el cariño de la afición

El ex del Olympique de Lyon no se ha olvidado de la afición, a la que ha querido agradecer su apoyo con un mensaje: "El cariño que me da la gente aquí es muy especial, es increíble", ha establecido Mouctar.

Aún así, ha querido recalcar que en el fútbol no te puedes dejar llevar por las emociones: "Es difícil pero tengo que controlarme en el campo, el gol no te puede descentrar porque en el fútbol hay buenos momentos, y hay que disfrutarlos, pero con la cabeza fría", ha reconocido el franco-guineano.