Diakhaby sigue la buena racha en la victoria de Guinea

Corren tiempos de escasez, si de internacionales se trata, en el Valencia CF. Tan solo dos jugadores valencianistas están representando a sus selecciones en el actual parón debido a los compromisos internacionales. Stole Dimitrievski y Mouctar Diakhaby. Si el normacedonio cayó el jueves en un amistoso contra Arabia Saudita (2-1), el guineano ha salido victorioso en el mediodía de este viernes frente a Somalia en partido encuadrado a la fase de clasificación para la Copa mundial de la FIFA 2026.

Mouctar Diakhaby, referente de la selección de Guinea, ha completado el partido correspondiente a la jornada 7 del grupo G de la zona CAF (Confederación Africana de Fútbol) para la clasificación rumbo al Mundial 2026. El '4' del Valencia, con el '5' a la espalda cuando juega con el equipo guineano, ha formado en la parte derecha del eje de la defensa al lado de Antoine Conte, futbolista mucho más modesto, que juega en el Igdir, conjunto de la segunda división turca.

Somalia, que ha disputado el duelo en Uganda, en el Estadio Nacional Nelson Mandela, debido a los graves conflictos armados y convulsión política que se vive en su territorio, apenas ha inquietado al combinado de Guinea. Los guineanos dominaron de principio a fin. El encargado de abrir el marcador a los 22 minutos ha sido la estrella del Borussia de Dortmund, Serhou Guirassy.

Más tarde, ya en la segunda mitad, el choque quedó totalmente definido con el autogol de Faysal Omar. Fue Ousmane Camara, extremo del Astana, quien cerró la cuenta con el tercero con el tiempo cumplido (0-3). 'Diakha', por su parte, vio la cartulina amarilla en el minuto 82.

Segunda titularidad y segunda portería a cero

El central del Valencia continúa en buena racha. El 3-0 del Getafe, en el que fue artífice del primer tanto con la cabeza y uno de los mejores sobre el terreno de juego, lo ha repetido ahora a la inversa, como visitante, con la selección. Los guineanos son terceros, a ocho puntos del líder, Argelia, y a dos del segundo -plaza de playoff-. No obstante, Mozambique, que ocupa esa segunda posición, cuenta con una jornada menos, la que disputará esta tarde frente a Uganda.

Guinea volverá a jugar el lunes en lo que será un partido clave para Diakhaby y sus compañeros en la carrera mundialista. Ese día, a las seis de la tarde, recibirán a Argelia.