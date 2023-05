Diakhaby muestra su apoyo a Vinícius y manda callar a Juan Cala

El futbolista del Valencia contesta a la publicación del ex del Cádiz, a quien acusa de insultos racistas hacia él en 2021 "Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato”, escribió el central franco-guineano

El central franco-guineano del Valencia, Mouctar Diakhaby, mostró este lunes su apoyo al brasileño Vinícius Junior tras mandar callar a Juan Cala, acusado por el jugador valencianista por insultos racistas hacia él en 2021 y que puso un mensaje en su cuenta de Twitter durante el Valencia-Real Madrid.

“¿Hoy Paulista y el amigo (en referencia a Diakhaby) no se han ido del campo dolidos, no? Hoy no hay comunicados, ni vídeos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio”, puso el domingo Cala en la red social, a lo que Diakhaby le contestó que “sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato”.

Además, el central valencianista expresó que “y sí, por supuesto que apoyo a Vinícius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice”.

Este altercado se produjo en el encuentro entre el Valencia y el Cádiz en el estadio cadista en abril de 2021. Supuestamente, Cala llamó "negro de mierda” al jugador a la media hora de partido, según denunció Diakhaby, lo que provocó que el Valencia se retirara del terreno de juego.

Posteriormente, el equipo regresó sin Diakhaby para reanudar el partido y emitió un comunicado defendiendo al jugador y pidiendo la investigación del caso, que fue archivado tras no encontrarse pruebas.