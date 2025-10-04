Diakhaby se marcha lesionado del Girona-Valencia

Jarro de agua fría para la defensa valencianista. Mouctar Diakhaby se ha retirado lesionado del choque entre el Girona y el Valencia cuando apenas se habían cumplido cinco minutos del inicio del partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports. El futbolista se ha echado la mano al isquiotibial tras una acción con Portu. Copete ha sido el escogido para sustituir al número '4' sobre el verde.

Diakhaby, que había comenzado la temporada como suplente, no tardó mucho en arrebatarle el puesto a Copete. Fue en la jornada tres cuando Carlos Corberán decidió sentar al andaluz, cuyo rendimiento en los dos primeros encuentros no había cumplido con lo esperado.

El impacto del franco-guineano fue inmediato. En el duelo contra el Getafe, Mouctar Diakhaby fue quien abrió la lata en Mestalla, iniciando el camino para la que sería la pirmera victoria del Valencia CF en la presente temporada. Desde entonces, el zaguero valencianista había partido de inicio en todos los enfrentamientos del conjunto 'che' e incluso completando los noventa minutos de cuatro de los cinco encuentros.

Imágenes que no invitan a ser optimistas

La lesión se ha producido en una carrera con Portu. El atacante gironí iba directo a la meta dirigida por Julen Agirrezabala, pero Diakhaby ha conseguido cortar la jugada. Ha sido entonces cuando se ha echado la mano al isquitibial de la pierna derecha, haciendo sonar las alarmas en el banquillo visitante.

Tras el cambio, las imágenes han sido reveladoras. El futbolista ha tirado la botella de agua al suelo con rabia, fruto de la frustración que le ha producido caer lesionado en su mejor momento tras recuperarse de la grave lesión de rodilla que sufrió en el partido contra el Real Madrid. Cuando la realización ha enfocado al banquillo, el defensor portaba un vendaje con hielo que rodeaba su muslo.

Vía: Superdeporte