Diakhaby da un giro de 180 grados

El fútbol da muchas vueltas y Mouctar Diakhaby puede dar fe de ello. Los últimos casi dos años del central franco-guineano han sido, probablemente, los más difíciles de su carrera deportiva, empezando por una aterradora lesión de rodilla para la que necesitó prácticamente un año de recuperación. Desde aquel 26 de enero de 2025 en el que volvió a pisar un terreno de juego, Mouctar ha tenido que readaptarse al ritmo de competición en tiempo récord porque las necesidades del Valencia así lo exigían, lidiando, además, con un papel menos protagonista en el once titular al que estaba acostumbrado, tanto en el final de la temporada pasada como en el inicio de esta.

Lejos de achicarse o venirse abajo, Diakhaby ha convertido todas esas dificultades en su mayor impulso, y ante el Getafe, no solo recuperó la titularidad, sino que lo hizo con una auténtica exhibición defensiva que, además, coronó con el gol que abrió el marcador y allanó el camino hacia la primera victoria del Valencia en liga. Un auténtico giro de 180 grados en poco menos de dos años.

Y es que Diakhaby está de vuelta, lo está más que nunca. De vuelta para recuperar su sitio en el centro de la zaga. Ese sitio que, cuando cayó lesionado, le dejó a un joven César Tárrega que, durante ese tiempo, se ha doctorado tanto en Segunda como Primera División hasta convertirse en un líder indiscutible de la defensa. Ahora, con el guineano de vuelta, juntos pueden formar la pareja de centrales que esta temporada sostenga la solidez del equipo de Carlos Corberán.

Pretemporada difícil

Nadie más que Mouctar Diakhaby necesita y merece volver a sentirse importante. Más allá de su lesión y su proceso de recuperación, la pretemporada 2025/26 no ha sido la más fácil en la carrera del zaguero. En primer lugar por esa inevitable sensación con la que terminó el curso anterior de que había perdido su lugar, acentuada además con los partidos amistosos de verano y con los primeros choques de liga, en los que José Copete parecía haberse erigido como el central titular para acompañar a Tárrega. Y, por otro lado, por los rumores que surgieron en ciertos tramos del mercado sobre una supuesta intención del club de vender al futbolista. De nuevo, lejos de dejar que lo externo le afecte, Mouctar reponde sobre el terreno de juego.

La ilusión de la llama mundialista

La temporada con el Valencia ilusiona a Diakhaby y sus objetivos con la selección de Guinea tampoco se quedan atrás. Este viernes el central amplió su buena racha con la importantísima victoria de Guinea ante Somalia por 0-3. Mouctar fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo que permite a su combinado mantener la ilusión por clasificarse al próximo Mundial. Tras siete jornadas disputadas, Guinea es cuarta de su grupo, pero a solo dos puntos del segundo y del tercero, Uganda y Mozambique respectivamente. El próximo lunes, la selección de Diakhaby afronta otro partido clave para mantener viva la llama mundialista, ante Argelia, el equipo líder del grupo.