"Devolver al Valencia a Primera es de las cosas más bonitas que puedo hacer"

La primera capitana del Valencia, Pauleta Sancho, reconoció que afronta con muchas ganas e ilusión la temporada del equipo valencianista en Primera RFEF porque devolver al Valencia a Primera División es "de las cosas más bonitas" que puede hacer en su carrera.

"Es el reto más ilusionante y por eso tomé la decisión de quedarme aquí. Para mí siempre ha sido un orgullo vestir la camiseta del Valencia y aún más hacerlo como primera capitana. Estar en la presentación y ver cómo a mi padre se le saltan las lágrimas por verme defender el escudo que es tanto suyo como mío es muy emocionante. Gracias a él siento esto por el Valencia", dijo en una entrevista con la Agencia EFE.

La lateral zurda nacida en Sagunto se formó en la Academia VCF desde los 11 años, pero en 2018 se marchó al Fundación Albacete. Después de unos años en el equipo manchego y en el Rayo Vallecano, en la temporada 2022-23 volvió al Valencia. Desde su debut en la 2013-14, Pauleta ha jugado ya más de cien partidos con el primer equipo.

Por ello, explicó que ser primera capitana en este año tan ilusionante y difícil es "muy bonito", porque tiene la responsabilidad de inculcar a las demás compañeras los valores del club: "Me gusta sentir que el club de mi vida también apuesta por mí, que me quiere y que me da la responsabilidad de darme el brazalete".

"Siento que todas las jugadoras y el cuerpo técnico quieren que esté al pie del cañón para guiar al grupo hacia el camino correcto, hacia los objetivos concretos y marcados que no son otros que el de sumar todos los puntos posibles para devolver al Valencia donde debería estar", apuntó.

El Valencia debuta este fin de semana en la Primera RFEF, una categoría de la la valencianista destacó que cada vez es más competitiva y difícil porque se han reducido los grupos y los equipos: "No hay tanta diferencia con Liga F. Es un juego muy directo, de duelos, la gente corre mucho y todos los partidos nos van a exigir".

"Mucha gente piensa que el Valencia al bajar de Primera lo tiene más fácil y todo lo contrario. Hay muy buenos equipos y saben muy bien a lo que juegan. Además, sabemos que somos un rival a batir solo por ser el Valencia y venir de Primera", dijo.

14 fichajes para lograr el ascenso

Para afrontar la nueva temporada, el equipo es prácticamente nuevo. A excepción de Pauleta y las otras tres capitanas Yasmin Mrabet, Marina Martí y Sara Tamarit, todas las futbolistas son nuevas con hasta catorce fichajes más las futbolistas que han subido del filial. El técnico Mikel Crespo y la mayor parte de su cuerpo técnico también son nuevos.

"El primer objetivo es conocernos, formar una gran piña y hacer un gran equipo para afrontar los buenos y malos momentos porque todas juntas seguro que conseguimos todos los puntos que nos propongamos. Es una temporada muy larga y seguramente haya partidos que se nos compliquen, pero si hacemos buen grupo y es sano todo se acaba sacando adelante", comentó.

Pese a que son un equipo nuevo, la defensa avisó: "Vamos a ser un equipo muy competitivo y guerrillero, aunque sabemos que vamos a ir a campos muy difíciles. Hay situaciones y momentos que lo vamos a pasar mal, que no va a ser todo tan fácil viniendo de Primera, pero la intensidad y el esfuerzo no van a faltar".

"Son muchas las jugadoras que han venido a las que se les nota la ilusión y las ganas de estar aquí. Se nota como para muchas es muy especial defender el escudo de un club tan grande. Todas han venido a aportar, sumar y trabajar. Están muy orgullosas de la camiseta que llevan, así me lo han hecho saber a mí, y es muy importante cuando uno sabe dónde está", agregó.

Por último, la capitana expresó que el partido de este sábado contra el CEE Europa será su prueba de fuego. "Llevamos trabajando toda la pretemporada para afrontarlo en las mejores condiciones posibles, sabemos lo que queremos hacer y, aunque sea un recién ascendido, les hemos seguido en pretemporada y han ganado muchos partidos a equipos difíciles", finalizó.