Los detalles del primer entrenamiento antes del Valencia - Getafe

El Valencia CF ha vuelto este lunes a los entrenamientos después de la derrota del domingo en El Sadar (1-0). Con la siguiente jornada a la vuelta de la esquina -el viernes el equipo recibirá en Mestalla al Getafe CF-, el equipo ha arrancado la semana primera hora en la Ciutat Deportiva de Paterna. Como manifestó uno de los referentes del vestuario, el defensa Dimitri Foulquier, el objetivo es dejar atrás el balance de un punto sobre seis en las dos primeras jornadas y centrar toda la energía en revertir la situación dentro de unos días con la consecución de los primeros tres puntos en casa.

A las 09:30 horas ha comenzado una sesión de recuperación en el gimnasio para los que fueron titulares en El Sadar, aunque con dos excepciones. Dani Raba y José Gayà, que no pudieron completar ni siquiera la primera media hora del partido, se han entrenado sobre el césped junto al resto de la plantilla en el primer entrenamiento con vistas al choque ante el Getafe. Un equipo madrileño que juega esta noche en el Sánchez Pizjuán y que se impuso en Vigo al Celta en la jornada inaugural gracias a la excelente actuación de Christantus Uche, futbolista que está a punto de emigrar a la Premier con la camiseta de los Wolves.

Los jugadores con menos o ninguna participación ante Osasuna han estado acompañados tanto por José Gayà, expulsado a los 22 minutos con roja directa, como por Dani Raba, sustituido en el 27' por Jesús Vázquez en el intento del entrenador de solventar la inferioridad numérica del equipo. Además, con el grupo sobre la hierba, el portugués Thierry Rendall sigue siendo uno más ejercitándose con normalidad. Pronto se cumplirán diez meses de su último partido, el del 27 de octubre de 2024 en Getafe, allí se lesionó gravemente de la rodilla.

Canós, el caso más urgente en la operación salida

Sergi Canós Tenés, por su parte, ha vuelto a ejercitarse al margen del grupo. Esta vez lo ha hecho solo sin la compañía de Hugo Guillamón. El mediocentro de l'Eliana se encuentra este lunes en Split, donde estaba previsto que pasara la revisión médica y cerrara su llegada al Hajduk de Ivan Rakitić.

Después de las palabras de Ron Gourlay, afirmando que André Almeida continuará en el equipo, Canós, Stole Dimitrievski, Eray Cömert y Alberto Marí son los miembros de la plantilla que podrían salir de aquí al final del mercado el lunes de medianoche. Sin embargo, las situaciones de cada uno de ellos es diferente.

Con un año de contrato, la marcha de Marí es segura. Sus representantes están en la búsquda de alguna opción en el futbol español, con más probabilidades en la Liga Hypermotion. En cuanto, a Dimitrievski, el portero quiere jugar o competir en igualdad de condiciones. Siente que en el Valencia no es posible y trata de dar con una oferta que le satisfaga, si bien, no está siendo sencillo. Más parada está la cuestión de Cömert, que está cómodo como cuarto central del equipo y contrato hasta 2026.

En cuanto a Almeida, sin ofertas con una cantidad fija que supere los cinco millones de euros, el Valencia considera que no dispondría de las cantidades suficientes para encarar el fichaje del recambio que pedía el entrenador. Por ejemplo, el hispanosuizo Cameron Puertas (Al-Qadsiah), un mediocentro polivalente que agrada tanto a Corberán como a Gourlay, pero que en las actuales condiciones económicas se ha puesto imposible.

Finalmente, la salida más urgente desde el punto de vista del club es la de Canós, con el que no cuenta el entrenador y así se lo trasmitió directamente en las primeras semanas de pretemporada. La parte del jugador no va a poner ningún obstáculo, aunque no está siendo fácil dar con un nuevo destino. Más allá de España, Canos busca equipo en ligas del extranjero como la turca, la griega, la rusa o la segunda división de Inglaterra.