Los descartes de Corberán para el Trofeo Taronja

El Valencia CF se enfrenta este sábado a la última prueba de pretemporada antes del inicio oficial de Liga. El cuadro de Carlos Corberán se mide al Torino en Mestalla con el Trofeo Taronja en juego. El técnico valencianista podrá probar a los últimos en llegar, Baptiste Santamaría y Filip Ugrinic, a los que la afición verá por primera vez en caso de que disputen sus primeros minutos con la elástica blanquinegra.

Por su parte este duelo vuelve a reflejar con quién cuenta el míster para la larga temporada que arrancará el sábado 16 contra la Real Sociedad en Mestalla. Corberán ha descartado a cuatro futbolistas para el encuentro contra el Torino.

De nuevo el técnico del Valencia deja fuera de la convocatoria a; Hugo Guillamón, Sergi Canós, André Almeida y Fran Pérez. Estos dos últimos son los dos jugadores que podrían abandonar el club en los próximos días. Almeida cuenta con un fuerte interés del Trabzonspor turco, pero todavía no se ha resuelto la operación, mientras que el Rayo Vallecano puja fuerte por Fran Pérez.

Los cuatros futbolistas no bajaron del autobús con el resto de sus compañeros a la llegada a Mestalla, de hecho se pudo ver a André Almeida entrar en las entrañas del estadio a pie y en solitario, aplaudido por algún aficionado que estaba en ese momento a su paso.