Derrota cruel del Valencia Femenino ante el Betis (0-1)

El de hoy en el Antonio Puchades es uno de esos partidos en los que el marcador no refleja las sensaciones vistas sobre el terreno de juego. El fútbol no siempre es justo, y hoy lo ha demostrado con la derrota por la mínima del Valencia Femenino ante el Real Betis (0-1), la primera del conjunto blanquinegro como equipo de la Primera Federación Femenina.

Este mediodía el Valencia Femenino tenía una oportunidad de oro para escalar hasta lo más alto de la clasificación de la segunda categoría del fútbol femenino español, pero para ello las 'ches' necesitaban sumar de tres. El escenario era el ideal, frente a su afición en el Antonio Puchades. El equipo ha respondido a la cita, pero la suerte no ha acompañado.

El cuadro liderado por Mikel Bravo ha sabido cómo encontrarle las cosquilas a las verdiblancas, sobre todo en la segunda mitad, pero no ha sido capaz de materializar las numerosas ocasiones de las que han dispuesto. Ha sido precisamente la falta de acierto en el último tercio la que les ha condenado a cosechar su primera derrota en el campeonato.

El costado derecho, foco de las ocasiones 'ches'

Tanto en los primeros como en los segundo cuarenta y cinco minutos, el Valencia ha focalizado sus acciones ofensivas en la banda derecha. Andrea Recio ha sido capaz de participar no solo en la creación de la jugada combinando con Sara Tamarit, sino también en la finalización. De sus botas ha salido el remate más peligroso de las blanquinegras en la primera mitad, que se ha estrellado contra la madera tras un centro cruzado de Pauleta Sancho.

Tras el descanso, Bravo ha demostrado su incorformismo con el resultado. El técnico quería ir a por el partido y el triple cambio tras el paso por vestuarios así lo ha reflejado. Las valencianistas, conscientes de la velocidad y la frescura de Marina Martí, que había entrado en sustitución de Rebecca Elloh, y han centrado su ofensiva en buscar el espacio que se formaba entre la central y la lateral izquierda andaluza para que la '19' llegase hasta línea de fondo y buscase el centro.

El gol de la victoria

El tanto que ha decantado el partido a favor de las visitantes ha llegado en el minuto 89', destrozando anímicamente a las futbolistas blanquinegras, conscientes que se les escapaban tres puntos vitales. Sara Belma ha sido quien se ha elevado por encima de la defansa valencianista para enviar el esférico procedente del centro desde la esquina al fondo de la red.

Pese a ello, el Valencia no ha tirado la toalla y ha tratado de aprovechar el extenso descuento para no irse de vacío del Puchades. El equipo dirigido por Mikel Bravo ha llegado a anotar el tanto del empate, obra de Pauleta Sancho. La primera capitana, tras controlar con el pecho un centro lateral, se ha sacado de la chistera una volea a la media para poner las tablas, pero la linier lo ha invalidado por un supuesto fuera de juego, impidiendo que las 'ches' sumasen al menos un punto.

Vía: Superdeporte