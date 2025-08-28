Así define Carlos Corberán a Ramazani, el nuevo fichaje del Valencia

A falta de confirmación oficial, Carlos Corberán ya tiene a uno de los dos atacantes que había pedido para apuntalar su plantilla. Largie Ramazani ha pasado este jueves el reconocimiento médico con el Valencia CF y, cuando se resuelvan los trámites burcráticos, se confirmará su cesión sin opción de compra al club de Mestalla.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Getafe, el técnico del Valencia ha analizado al que será su nuevo jugador, mostrándose optimista con lo que puede aportar: "Es un jugador que tiene polivalencia, puede jugar en derecha y en izquierda, tiene velocidad, puede recibir al pie y según dónde juegue puede recibir al pie o al espacio. Valoro la incorporación si se acaba finiquitando como algo positivo".

A sus 24 años, Ramazani llega al Valencia tras haber ascendido el curso pasado a Premier League con el Leeds, club que decidió apostar por él cuando militaba en el Almería. Tanto en su etapa en el club andaluz como en Inglaterra, el belga ha estado más acostumbrado a jugar en el costado zurdo, posición que el Valencia tiene bien cubierta con Diego López e incluso con Danjuma, pero también ha jugador por banda derecha e incluso por dentro.

¿Estará Ramazani ante el Getafe?

Aunque parece muy complicado que Ramazani esté disponible para recibir al Getafe este viernes, Corberán no ha descartado esa posibilidad. "Estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficilizar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo".