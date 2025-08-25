Decisión de la Liga sobre dónde se jugará el Barça-Valencia

Aunque a día de hoy tampoco se sabe donde se disputará la J4, está claro que el Valencia CF jugará como visitante tal y como estaba previsto, ya que LaLiga ha rechazado la petición de jugar en Mestalla. A principio de temporada parecía que sería el primer partido disputado en el nuevo Spotify Camp Nou pero, con el retraso en la finalización de la obra, el club catalán debe buscar alternativas para poder jugar.

¿Montilivi o Estadio Johan Cruyff?

Como ha informado Isaac Fouto, LaLiga ha decidido no invertir el orden del calendario para que la cuarta jornada se juegue en Mestalla. LaLiga argumenta que está prohibido cambiar el orden del calendario. También que, de momento, el FC Barcelona tampoco ha comunicado un estadio alternativo donde poder disputar el partido. Como informó SUPER el pasado 21 de agosto, Montilivi es una opción real para jugar, así como el Estadio Johan Cruyff.

Sin fecha fija

Esta decisión deja en incógnita el escenario donde se va a disputar la cuarta jornada y, entre otros, a los aficionados que tienen en mente viajar para acompañar al equipo, puesto que necesitan de una respuesta para poder organizarse con normalidad, a pesar de que el partido no tiene una fecha fija a la espera del sorteo de la UEFA Champions League.