Danjuma-Hugo Duro, una dupla titular que da goles y puntos

Los delanteros Arnaut Danjuma y Hugo Duro llevan el peso de los goles en el inicio de temporada del Valencia con dos y tres dianas, respectivamente, y ambos han anotado en dos de las tres veces que han coincidido en el once titular.

Entre el neerlandés y el madrileño han anotado cinco de los ocho goles que lleva en seis partidos el equipo de Carlos Corberán, que los ha alineado juntos frente a Getafe, Barcelona y Espanyol.

En los partidos en que ambos marcaron, Danjuma marcó primero y Hugo Duro amplió el marcador. El neerlandés lo hizo en el minuto 54 ante el Getafe y en el 15 ante el Espanyol, mientras que el madrileño anotó en el 97 frente al conjunto azulón y en el 62 en el RCDE Stadium. En la goleada del Barcelona en el Johan Cruyff ninguno de los dos, ni ningún otro compañero, fue capaz de anotar un gol.

Mientras que Danjuma se ha consolidado como fijo en el ataque desde su llegada, Hugo Duro ha alternado titularidades y suplencias, la última ante el Athletic Club en un partido en el que firmó el 2-0 en la última acción del encuentro. Con los goles de ambos, el Valencia sumó su primera victoria ante el Getafe en Mestalla y su primer punto fuera de casa ante el Espanyol. La lista de goleadores del equipo la completan, con un tanto cada uno, Diego López, Mouctar Diakhaby y Baptiste Santamaría.

Vía: Superdeporte