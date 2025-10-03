Danjuma, en el foco

Desde su aterrizaje en el Valencia CF a mediados del mes de agosto, la mayoría de análisis y perfiles sobre Arnaut Danjuma han coincidido en una de las características esenciales en la personalidad del delantero neerlandés: vive más feliz siendo el protagonista. Y, ciertamente, el ex del Villarreal CF lo está siendo en el inicio de su andadura en Mestalla.

Autor de tres goles en lo que va de campeonato, el futbolista nacido en Lagos (Nigeria) ha acaparado los focos de manera especial en esta última semana. En boca de todos, como una las piezas clave en la gestión de vestuario del entrenador, Danjuma llega mañana al partido de Montilivi frente al Girona, donde jugó cedido la temporada 2024/25, tras ser 'héroe y villano' en el desastroso partido del martes frente al Real Oviedo (1-2).

El canterano del PSV Eindhoven abrió el marcador del Valencia - Oviedo con un gol reservado a jugadores distintos al resto. La media chilena con la que envió a la red la pelota servida desde la derecha por Luis Rioja levantó de sus asientos al estadio entero. El valencianismo sintió en ese momento que disfruta de un futbolista diferente, alguien con cualidades que contradicen a las vistas en el rebaño de jugadores que han desfilado por València bajo la dirección de Meriton. La celebración de los goles con el gesto de 'La Cobra' evoca en Mestalla épocas pasadas, tiempos mejores.

A partir del minuto 15, el Valencia se difuminó. En ataque, únicamente Danjuma y Rioja inquietaron en alguna ocasión al Oviedo. En la segunda mitad, el nivel descendió aún más. Aunque, en torno al minuto 70, dispuso de la oportunidad de oro para haberse coronarse como héroe con un penalti que, según él mismo relató, le cedió Pepelu. Erró en el lanzamiento, detenido por Aarón Escandell. No cerró un partido que los oviedistas terminaron remontando en dos minutos en la recta final.

"Me siento responsable. El penalti ha llegado en un momento del partido que era importante para nosotros. Pepelu me ha preguntado si lo quería lanzar y le he dicho que sí porque me siento bien, había metido un gol y pensé que estaba bien en el partido. Era un momento fundamental, aunque esto no significa que perdamos el partido. Es un día muy feo. Con la calidad que tenemos, con los jugadores que tenemos… No ha sido nuestro mejor partido, pero no lo podíamos perder", comentó en DAZN acabado el choque.

Charlas habituales con el entrenador en este inicio de temporada

Dentro de un contexto en el que el Valencia no compite entre la élite desde hace años, los destellos del holandés son discontinuos. En lo individual, y en beneficio del colectivo, aparte de los goles, los regates y las arrancadas, en el debe tiene todavía pendiente el trabajo hacia atrás, sin el caramelo del balón de por medio. En comparación con los visto en temporadas pasadas, Danjuma ha dado un paso al frente en cuestión de compromiso en equipo. Las charlas habituales de Carlos Corberán con él en la Ciutat Esportiva están dando frutos, aunque en ese sentido todavía queda un camino por recorrer en el que se trabaja.

El entrenador y el propio jugador son conscientes de que su mejor versión, una más continua, está por llegar. La próxima parada hacia la que dirigir dicho objetivo, curiosamente, se encuentra en una plaza que el atacante de 28 años conoce perfectamente: Girona. Allí jugó prestado por el Villarreal la pasada temporada.

Este sábado en Girona (Montilivi, 16:15 h) el Valencia necesita reencontrarse después de dos encuentros en los que han volado cinco de seis puntos frente a Espanyol y Oviedo. Para los blanquinegros, su número '7' es un factor diferencial en ese cometido. Y, para él, el partido contra el Girona es la ocasión perfecta para seguir dejando atrás su lado más irregular, para demostrarse y demostrar a los demás que puede volver a ser el futbolista que brilló en Bournemouth y en su primera temporada en Villarreal. Entre 2020 y 2022, Danjuma convirtió 27 goles en 58 partidos de liga.

Aquellas cifras le condujeron al momento más luminoso de su carrera, incluso, a disponer de un rol protagonista en la selección 'oranje' en la clasificación para el Mundial de Catar 2022. De hecho, en agosto de 2021, el Submarino amarillo pagó por él 23,5 millones de euros. Cuatro años más tarde, prácticamente, 'lo ha regalado' al Valencia por una cantidad en variables que se acercaría a los tres millones si consigue cumplirlas.

Girona, igual que previamente el Tottenham y el Everton, fue uno de esos destinos en los que el Villarreal buscó una válvula de escape que sirviera para rescatar al delantero determinante que había contratado. Pero la experiencia en la Costa Brava no funcionó. Pese al comienzo esperanzador, con dos goles y dos asisntencias entre LaLiga y la Champions, el neerlandés terminó diluyéndose como un azucarillo en un equipo que dejó de jugar al fútbol con la brillantez que en el curso 2023/24 le había llevado a la gloria.

El paso de Danjuma por Girona se resumió en cinco goles y dos asistencias a lo largo de 37 partidos y 2052 minutos en todas las competiciones. Este sábado vuelve al ruedo de Montilivi siendo el centro de los focos. Como más le gusta.

Vía: Superdeporte