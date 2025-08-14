Danjuma explica el gesto de la cobra

Esta tarde, el Estadio de Mestalla ha acogido la presentación oficial de los últimos tres fichajes del Valencia CF: Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. Estos forman, junto a Dani Raba, Julen Agirrezabala y José Copete, las seis incorporaciones que ha realizado el conjunto dirigido por Carlos Corberán en la presente ventana de traspasos.

El club hace frente a una semana movida. Tras la victoria en el Trofeu Taronja que puso fin a la pretemporada, el equipo volvió al trabajo el martes para comenzar a preparar el estreno liguero de este próximo sábado 16 de agosto en el que el cuadro blanquinegro recibirá a la Real Sociedad. Ayer, la sala de prensa del templo del valencianismo fue la sede de la primera comparecencia de Ron Goulay como nuevo CEO de fútbol de la entidad. Hoy ha sido el turno de los últimos tres fichajes.

Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma han atendido a los medios de comunicación y han sido presentados oficialmente como nuevos futbolistas del Valencia CF. El primero de ellos ya pisó el césped de Mestalla el pasado sábado ante el Torino, pero para ver el debut del centrocampista suizo y del atacante nigeriano procedente del Villarreal, la afición 'che' tendrá que esperar hasta este sábado.

El fichaje más reciente fue el de de Danjuma, que llega con el objetivo de reforzar la parcela ofensiva del cuadro dirigido por el técnico de Cheste, ya sea como extremo o como delantero: "Para mí no es importante dónde disfruto más, sino dónde quiere el entrenador que juegue", ha reconocido demostrando que es un jugador polivalente y dispuesto a ayudar al equipo. Incluso se ha atrevido a bromear: "Sólo de portero no juego", ha manifestado entre risas.

La historia de la cobra

Si algo caracteriza a Arnaut aparte de sus cualidades como futbolista es su famosa celebración. Cuando el club anunció su fichaje, lo hizo a través de un vídeo de Adrian Ilie, exfutbolista del Valencia CF apodado 'La Cobra' entre la afición valencianista a causa de las declaraciones de Claudio Ranieri en rueda de prensa, cuando el técnico italiano se refirió a él asegurando que era "letal, como una cobra que te pica y te mata".

La historia del último fichaje del cuadro blanquinegro con este gesto tiene su origen en su infancia: "De pequeño jugaba en la calle con un amigo que era muy fino y lo llamábamos 'La Cobra'. Nunca pude ganarle. Aún somos amigos. Entonces, para mí es un gesto para mi familia, mis amigos, que significa que si yo crezco, crecemos juntos", ha explicado el delantero nigeriano.