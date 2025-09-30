Danjuma explica la decisión del penalti: "Me siento responsable"

Arnaut Danjuma fue uno de los grandes protagonistas del Valencia-Oviedo con permiso del MVP en Mestalla: el portero valenciano Aarón Escandell. El neerlandés marcó el primer gol del partido que ponía al Valencia por delante del marcador. Sin embargo, desaprovechó el penalti cometido sobre Mouctar Diakhaby que pudo sentenciar (2-0) el encuentro. A la finalización del choque, el futbolista entonó el mea culpa y reconoció públicamente en los micrófonos de DAZN que se sentía "responsable". Además, el jugador explicó la decisión de tirarlo: "Pepelu me ha preguntado si quería tirar". Estas fueron sus declaraciones:

Penalti fallado

Es una pena porque me siento repsonsalbe porque el penalti era un momento del partido muy importante, la persona que toma el balón es el unico que lo puede fallar, pero me siento responsable, aunque eso no significa que tenemos que perder el partido.

Decision

Pepelu me ha preguntado si quería tirar y le he dicho que sí. Me sentía bien y me ha dado el balón.

Derrota

Es algo que tenemos que revisar, con la calidad que tenemos no podemos perder en casa delante de nuestra afición. Es un día muy feo, solo nos queda seguir.

Vía: Superdeporte