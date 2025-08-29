Danjuma se estrena con el Valencia CF

El estreno goleador de Arnaut Danjuma no se ha hecho esperar. En su primer encuentro delante de su nueva afición, el neerlandés ha anotado un gol al más puro estilo Danjuma. Balón al espacio de Javi Guerra, muchos metros por delante para correr y definición al palo largo. Gran tanto de una de las incorporaciones más ilusionantes de este verano para el Valencia CF en su segunda aparición en LaLiga EA Sports con el conjunto 'che'.

Gol de la tranquilidad

Además, el gol ha llegado en un tramo del partido en el que, aun sin crear peligro, el Getafe intentaba dominar en el inicio de la segunda parte. Con este 2-0, los de Corberán encuentran la tranquilidad de la distancia en el marcador, aunque con unos 40 minutos de juego por disputarse tras el tanto en el minuto 53, la victoria aún no está asegurada. De momento, el Valencia sabe que Danjuma es un buen recurso ofensivo cuando el equipo puede lanzar contraataques con espacio, y así lo ha demostrado en la jornada 3 del campeonato doméstico.

A la segunda

Aunque este sea su primer tanto oficial con el equipo valenciano, el neerlandés ya vio puerta en El Sadar en el enfrentamiento contra Osasuna, pero su disparo fue anulado por un fuera de juego muy justo. En cualquier caso, Corberán ve cómo su decisión de apostar por el ex del Villarreal está dando sus frutos. Después de su diana, Danjuma ha sido sustituido en el minuto 60 para dar entrada a Dani Raba, pero su labor ya está hecha, y la afición, ilusionada con el estreno de su nuevo delantero.