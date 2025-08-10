Danjuma ya se deja ver en Paterna

Danjuma ya está en Paterna. El todavía futbolista del Villarreal CF se convertirá en jugaddor del Valencia CF en las próximas horas después de que ambos clubes llegaran a un acuerdo este sábado. El delantero será el sexto fichaje del club de Mestalla este verano, después de un Trofeu Taronja lleno de alegrías para el equipo en el cierre de la pretemporada.

El neerlandés está previsto que se someta este domingo a las pruebas médicas y físicas previas a certificar su fichaje por el Valencia CF. Este domingo por la mañana Danjuma ya se ha dejado ver en la Ciudad deportiva de Paterna a primera hora.

Danjuma llegará en propiedad y su fichaje ya está cerrado, como ha adelantado Héctor Gómez, y ha podido confirmar Superdeporte. De hecho, como ha venido informando este medio, el objetivo del club siempre fue el de cerrar la operación de Danjuma en propiedad y no en calidad de cedido, algo que habría obligado a una renovación amarilla ya que terminaba contrato en 2026. En ese sentido, el cuadro valencianista pagará una cantidad con variables por rendimiento y el Submarino se guarda un porcentaje de futura venta.