Danjuma debutará como titular en lugar de Hugo Duro

Julen Agirrezabal, Dimitri Foulquier, César Tárrega, José Copete, Gayà; Pepelu, Javi Guerra; Diego López, Luis Rioja, Dani Raba y Arnay Danjuma. Esos son los once elegidos por Carlos Corberán para entrar de inicio en el partido de las cinco frente a Osasuna. En el Sadar, el Valencia afrontará la segunda jornada de Liga con una sonada novedad en el once, la presencia como titular por primera vez de Danjuma.

El atacante neerlandés, fichado a mediados de mes procedente del Villarreal CF, se estrenará en el once después de debutar como reserva en Mestalla en la jornada anterior. Danjuma entró al campo en el minuto 67 por Hugo, poco después de que la Real Sociedad empatase el partido con un gol de Take Kubo. El marcado ya no se movió durante los más de 20 minutos que el internacional 'oranje' estuvo sobre el escenario.

Ahora, Danjuma vuelve a ocupar el lugar de Duro, aunque esta vez desde el comienzo del encuentro. Carlos Corberán pretende hacer daño en velocidad y aprovechando los espacios a Osasuna y ha optado por sentar a su delantera más posicional en el área, Hugo Duro, apostando por la movilidad de Danjuma y del resto de atacantes que le acompañarán unos metros por detrás: Diego López y Rioja en las bandas, Raba en la mediapunta.

Pepelu se mantiene en el doble pivote

En el centro del campo, Pepelu continúa al lado de Javi Guerra, mientras que en la defensa no hay variaciones con respecto a la primera jornada de Liga. Se había especulado también con la posibilidad de que Baptiste Santamaria entrase de titular en lugar del mediocentro ex del Levante, pero de momento el francés esperará en el banquillo.

Julen Agirrezabala, cedido por el Athletic Club, repite titularidad en la portería. Es el portero elegido por Corberán para suplir la ausencia pesada de Mamardashvili, y así ha quedado más que demostrado ya en las dos primeras jornadas de Liga.

Por su parte, Osasuna, jugará con el siguiente once: Sergio Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Moi Gómez, Torró, Aimar Oroz, Moncayola, Víctor Muñoz y Budimir.