Danjuma aprueba su primer examen

Desde que saltó el nombre de Danjuma en primera plana a todos nos dio la misma sensación. Cara o cruz. O sale bien o sale muy mal. Tal vez una etiqueta injusta con el jugador, pero la sensación real que pasó por la cabeza de muchos. Su pasado más reciente de hecho no invita al optimismo, pero a Danjuma no se le ha olvidado a jugar de un día para otro. Ante el Arsenal en el Emirates de hecho dejó prueba de cuál es su potencial y sus grandes virtudes. Por eso lo más importante con Danjuma es que Corberán lo conecte, que le haga sentir importante y que toque esa tecla emocional que saca el lado más competitivo de Arnaut. Que la cobra pique o no pique depende de Danjuma, pero también de Corberán. Y de momento el jugador está poniendo de su parte.

Su puesta en escena en la presentación evidencia las ganas que tiene por demostrar que tiene el nivel. Que ese Danjuma explosivo, vertical y con gol está ahí. Y solo hace falta encontrar cómo puede aportar. Más allá incluso de posiciones. Él mismo reconoce que le da igual donde jugar y admite, entre bromas, que está listo para jugar en cualquier lugar menos de portero. "Para mí no es importante dónde disfruto más, sino dónde quiere el entrenador que juegue. Me da igual jugar de delantero o extremo. Sólo de portero no juego", señaló entre risas. Y la mejor noticia es que no parece un discurso de puertas hacia afuera, sino una realidad. Ha llegado comprometido y con ganas de demostrar. Se está integrando muy bien y en el vestuario, según ha podido saber Superdeporte, valorar muy positivamente su actitud en los entrenamientos y su tono bromista.

Sobre el futuro, el futbolista no quiere ponerse cifras, ni tampoco 'vender' la moto, pero sí deja claro que está listo para devolver al Valencia al lugar que merece. "Soy un jugador con mucha ambición y quiero ganar siempre. Por eso he elegido el Valencia CF. He hablado con Corberán y compartimos el objetivo de crecer con el club. Yo sólo pienso en el futuro, aunque tengo historia en la liga, unas bien y otras no. Ahora empezamos con nuevos compañeros, equipo grande y confianza del entrenador", señaló.

El idioma

Danjuma ni tan siquiera tendrá que cambiar de casa porque vivía cerca de la ciudad deportiva. Y el español, más allá de no hablarlo de manera perfecta, lo domina y lo sigue trabajando. Eso último parece una anécdota, pero en un vestuario en el que algún jugador no se ha integrado bien en los últimos años, tener esa voluntad es una buena noticia. También que lo hablara en la rueda de prensa de su presentación.

Objetivamente lo fácil para él habría sido hablar inglés y más con la traductora al lado, pero ha decidido tirar adelante e incluso tirar de bromas con los periodistas. Es un pequeño paso, pero una muestra más de que sí tiene ganas de causar buena impresión. Y cualquier futbolista sabe que eso además de fuera del campo toca hacerlo dentro. Si sigue por esa línea, seguro que marcará goles pronto en Mestalla.