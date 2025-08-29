Danjuma analiza su primer gol: "Dentro del área sé lo que tengo que hacer"

El Valencia CF ha logrado su primera victoria de la temporada en LaLiga EA Sports ante el Getafe CF por tres goles a cero. Tras el pitido final, el primer protagonista en comentar sus sensaciones del encuentro ha sido uno de los goleadores, Arnaut Danjuma, quien ha analizado su primer tanto en su segundo partido con el conjunto 'che' en una jugada que le define como jugador: "Dentro del área sé lo que tengo que hacer".

Amenaza ofensiva

El atacante neerlandés, que se ha estrenado como goleador con la camiseta valencianista tras ser uno de los fichajes de este verano, ha querido subrayar la importancia de la asistencia de Javi Guerra que ha servido para poner el 2-0: "El pase es algo increíble, ha sido un pase muy bueno, mi trabajo ha sido más fácil". De esta manera, Danjuma ha demostrado que es una amenaza con espacio a la espalda de la defensa.

Con su diana, el futbolista se quita los nervios de marcar por primera vez, y así lo ha explicado nada más terminar el duelo: "Hay que romper el primero, hemos ganado en nuestro campo, nuestra casa y nos podemos relajar un poco". Además, el Valencia firma una victoria tranquilizante después de haber obtenido un solo punto de los seis primeros posibles, y se va al parón de selecciones con una mejor sensación. "Contra el Getafe no es fácil, defienden y organizan muy bien, era un partido duro", aseguró.

Su posición en el campo

Al ser preguntado por la posición en el campo que más le gusta ocupar, el ex del Villarreal ha dicho unas palabras que seguro gustarán a su entrenador, Carlos Corberán: "Me gusta por la izquierda, me gusta de delantero, me gusta por la derecha, cuando puedo ayudar al equipo estoy contento". En este duelo ante el Getafe, el neerlandés comenzó tirado a la izquierda, aunque con mucha movilidad para ocupar zonas centradas.

Finalmente, Danjuma ha mostrado su confianza en sus compañeros, los ha elogiado y ha manifestado sus ganas de rendir de la mejor manera durante esta campaña: "Estoy muy agradecido al club, a la afición, a mis compañeros, he recibido una gran bienvenida. No te puede explicar cómo me he sentido cuando he marcado, espero que vengan más".

Más allá de todo, los de Corberán suman 4 puntos de 9 posibles y dan su primer paso por la senda de la victoria. Además, lo hacen delante de su gente, en Mestalla, donde la temporada pasada el equipo firmó unas cifras muy superiores a las obtenidas a domicilio en el campeonato doméstico. De momento, el balance de esta campaña en el feudo valencianista es de un empate y una victoria ante Real Sociedad y Getafe, respectivamente.