Dani Raba, de titular a cero minutos

Dani Raba finalizó el partido contra el Barcelona sin minutos por primera vez en la temporada. El jugador del Valencia CF, primer fichaje de la campaña 25/26 ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. El cántabro comenzó de titular en la posición de segundo delantero a mediados de agosto. Un mes después, ni siquiera participó en la goleada del Barça en el Johan Cruyff.

El Valencia-Athletic de este sábado en Mestalla, con más balón y sin la necesidad de jugar siempre con transiciones ofensivas rápidas, es el mejor escenario para que el futbolista vuelva a sumar como es el deseo de Carlos Corberán y del propio jugador. La competición acaba de arrancar y Raba todavía tiene mucho que decir. La confianza permanenece intacta.

Dani fue uno de los futbolistas que dejó mejores sensaciones en la pretemporada. Ese rendimiento en verano tuvo continuidad en el primer partido oficial de la temporada. El cántabro dejó una asistencia de mucha calidad desde la mediapunta (jugó por delante de Pepelu y Javi Guerra) y la sensación de que puede ser diferencial entre líneas cuando culmine su adaptación.

Raba asistió a Diego López en una conexión para la esperanza como reconoció el propio jugador. "En los entrenamientos ya intentamos tener esas conexiones, Diego corre muy bien al espacio y ya me va conociendo. Sabe que si corre se la voy a poner. Si tenemos conexiones a menudo, habrá muchas alegrias", dijo a la finalización del partido.

Punto de inflexión

Raba repitió titularidad en Pamplona, pero su cambió obligado por la expulsión de José Luis Gayà significó un punto de inflexión. El jugador fue el sacrificado por Corberán en el minuto 26 y no pudo contener su lógico enfado de camino al banquillo. Las cámaras de televisión fueron testigo. Desde aquella derrota contra Osasuna, Raba no es titular. El cántabro comenzó de suplente en el 3-0 al Getafe. Corberán apostó por Diego López en la mediapunta y no entró al campo hasta el minuto 63 por Arnaut Danjuma.

Cambiar la tendencia

Contra el Barça, una semana después, no saltó al campo confirmando así su pérdida de protagonismo continua: Real Sociedad (67'), Osasuna (26'), Getafe ya de suplente (27') y Barcelona (0'). Ganas por cambiar esa tendencia no le faltan. El cántabro espera una oportunidad el sábado en Mestalla. El Valencia lo necesita.

Vía: Superdeporte