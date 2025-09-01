Cyle Larin se marcha al Feyenoord

Ha tenido que llegar el último día de mercado para que la incómoda situación de Cyle Larin en el RCD Mallorca se resuelva con final feliz para todas las partes. El delantero del Real Mallorca, que quería abandonar el club este verano y con el que contactó el Valencia CF a finales de julio, se marcha al Feyenoord de la Eredivisie, en principio, en calidad de cedido.

Con su marcha, como explica 'Diario de Mallorca', los bermellones liberan una buena parte de la masa salarial de la plantilla. En principio, ahora el club mallorquista busca un nuevo delantero para el ataque con el que contentar al entrenador Jagoba Arrasate.

Desde el punto de vista del Valencia CF, la dirección deportiva pierde una de las principales alternativas que mantenía en la recámara por si este domingo la Real Sociedad no da su brazo a torcer y la llegada de Umar Sadiq finalmente no fructificara. A finales de julio, tal y como informaron SUPER y 'Diario de Mallorca', el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, llamó personalmente a Larin para transmitirle que lo quería en el equipo de Mestalla.

Opción con menos encaje en lo deportivo que Sadiq

Posteriormente, los planes fueron cambiando. El fichaje de Arnaut Danjuma viró la búsqueda en el extremo hacia la banda derecha y, sobre todo, terminó haciendo que Corberán y Corona, ante las dificultades para convencer a Borja Iglesias, eligiesen a Sadiq como prioridad para complementar a Hugo Duro en la demarcación de '9'.

Aun así, pese a encajar menos en lo deportivo por sus características de delantero menos de área que el nigeriano, la capacidad ofensiva y el hecho de que en lo económico su llegada -sin comprometerse a una compra- fuese más asequible, han provocado que el canadiense haya estado en cartera hasta el límite del mercado.

Problemas en Son Moix

Larin, que nunca ha coenctado con la afición del Mallorca, firmó su sentencia en mayo al mandar callar al público en el último partido de la Liga anterior contra el Getafe en Son Moix. Antes recibió silbidos ante lo que interpretaron como una falta de actitud, a lo que contestó con la celebración de su séptimo gol del curso mandando a callar a la grada, algo que todo el estadio respondió con una sonora pitada.

Tras ello, tanto el jugador como club balear tenían claro que su etapa debía finalizar, aunque sus pretensiones económicas y deseo de jugar preferentemente en España habían impedido encontrar equipo hasta ahora. En Países Bajos, Cyle Larin buscará encontrar su mejor nivel para así ser importante con Canadá en el Mundial del año que viene.