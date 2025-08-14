La Curva Nord vuelve a Mestalla
En el citado pacto se ha llegado a un acuerdo por el cual no habrá cabida para cuestiones políticas en la grada de animación
Pau Pardo
La Curva Nord ha anunciado que vuelve a liderar la Grada de Animación de Mestalla. Después de una semana de negociaciones para tratar de solventar el evidente problema ambiental del estadio, que en las últimas temporadas había perdido mucho fuelle durante los partidos y que en el Trofeu Taronja dejó una imagen muy pobre (a nivel de asistencia y de aliento), el Valencia CF ha llegado a un acuerdo con la cúpula de la antigua Curva para su regreso a la coordinación de esa grada.
Condiciones para el regreso
El acuerdo cristalizó después de las reuniones con Tomás Ribera, que será el líder de la animación de la citada grada, en la que se trataron las condiciones para su regreso y en las que el Valencia CF ha validado una lista de integrantes propuestos por la Curva para coordinar las labores de animación.
En el citado pacto se ha llegado a un acuerdo por el cual no habrá cabida para cuestiones políticas en la grada de animación, que tendrá por objetivo animar al Valencia CF en los partidos que juegue en el estadio de Mestalla.
