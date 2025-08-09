Se cumplen cinco años de la polémica venta de Parejo y Coquelin al Villarreal

Hoy, 9 de agosto de 2025, se cumplen cinco años de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del Valencia CF. En una operación inesperada y sin apenas beneficio económico, el club decidió traspasar a Dani Parejo, capitán y líder del vestuario, y a Francis Coquelin, uno de los pilares del centro del campo, al Villarreal CF. Aquella decisión, tomada en pleno mercado de verano y sin reemplazos de peso, simbolizó el comienzo de un declive que todavía no se ha detenido.

La gestión de Peter Lim, quedó en el centro de la polémica. Sin una dirección deportiva sólida tras la salida de Mateu Alemany y Marcelino García Toral, el club perdió el rumbo. El proyecto que había llevado al equipo a conquistar la Copa del Rey en 2019 y a clasificarse para la Champions League en dos temporadas seguidas se desmanteló sin un plan alternativo.

Del éxito europeo a la lucha por la permanencia

En cuestión de meses, el Valencia pasó de competir en Europa a mirar de reojo la zona de descenso. Las promesas de reinversión tras las ventas nunca se cumplieron, y la plantilla fue perdiendo calidad y experiencia. Mestalla, que venía de vivir noches históricas, se convirtió en un escenario de protestas y pancartas contra Meriton Holdings.

Los resultados deportivos han reflejado esta inestabilidad: temporadas sin presencia europea, eliminaciones tempranas en Copa del Rey y clasificaciones en mitad o incluso en la parte baja de la tabla. Mientras tanto, Parejo ha seguido ejerciendo de líder en el Villarreal, con el que llegó a ganar la Europa League en 2021, y Coquelin mantuvo su rol hasta que las lesiones lo apartaron.

Un lustro marcado por la desconfianza y la desilusión

Cinco años después, el Valencia CF continúa buscando su identidad perdida. La cantera ha dado aire con la aparición de jóvenes talentos, pero la falta de un proyecto sólido y de una inversión acorde a la historia del club sigue frenando cualquier intento de reconstrucción.

La marcha de Parejo y Coquelin fue mucho más que una operación de mercado: representó la ruptura de un modelo que funcionaba y el inicio de una etapa en la que la gestión de Peter Lim ha sido señalada como principal responsable. Hoy, la herida sigue abierta entre la afición, que mantiene la esperanza de que algún día el Valencia vuelva a ser el que fue, pero con la certeza de que el tiempo perdido difícilmente se recupera.