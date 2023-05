Cumbre en Singapur con el futuro de Baraja en la mesa

La plana mayor del club se reunirá con Lim, con dos posibles escenarios en caso de salvación o descenso, y con un devenir incierto en caso del míster Layhoon Chan, presidenta, Javier Solís, director corporativo, Kim Kho, consejero y Miguel Ángel Corona, director deportivo, participarán en la reunión

El futuro del Valencia es más incierto que nunca. El club pasa por su peor momento desde que Peter Lim comprara la entidad y en los próximos días habrá una cumbre en Singapur para planificar el devenir del equipo ‘che’. La continuidad o no de Rubén Baraja, uno de los temas principales.

Layhoon Chan, presidenta, Javier Solís, director corporativo, Kim Kho, consejero y Miguel Ángel Corona, director deportivo, participarán en la cumbre. Según ‘As’, Solís y Corona presentaran al máximo mandatario una planificación deportiva por si el equipo se salva y otra en caso de que se consuma el descenso.

En el segundo parece claro que no estaría Baraja, contratado con el único fin de salvarse. Pero podría no estar tampoco en el primero, pues no está convenciendo del todo y el equipo sigue con el riesgo de bajar en el cogote.

El exjugador aceptó en febrero el reto de asumir las riendas en el banquillo en busca de la permanencia. Casi un trimestre después, la situación es crítica: el equipo no está en descenso por tener ‘goal average’ a favor con el Getafe, que marca el descenso con 34 puntos.