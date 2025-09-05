Cuatro capitanas unidas por un objetivo: El ascenso del Valencia CF

El Valencia CF Femenino se estrena este sábado con la obligación de ascender y recuperar su estatus en LaLiga F. El equipo de Mikel Crespo arranca su camino en Primera Federación Iberdrola 2025/26, la segunda categoría del fútbol español, con el objetivo de recuperar la categoría. El primer rival a batir será el CE Europa a las 18:00 horas en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. La carrera por el ascenso a la élite ha empezado.

El descenso de la temporada ya es pasado. El conjunto blanquinegro inicia su andadura en la competición con un nuevo proyecto, un técnico con amplia experiencia en el fútbol femenino en España y una plantilla de 19 futbolistas totalmente renovada. Las capitanas son Pauleta Sancho, Yasmin Mrabet, Marina Martí y Sara Tamarit; Marta Mascarell y Esther Gómez, de la Academia VCF, han pasado a tener ficha A. Además, han llegado 13 incorporaciones: Jana Xin Henseler, Marina Llacer, Lena Pérez, Celia Fernández, Nazareth Martín, Gema Climent, Leyre Monente, Amanda Mbadi, Andrea Recio, Danielle Marcano, Claudia Ferrato, Rebecca Elloh y Tere Morató.

SUPER ha contactado con las cuatro capitanas, Pauleta Sancho (primera), Yasmin Mrabet (segunda), Marina Martí (tercera) y Sara Tamarit (cuarta), para pulsar el estado de ánimo de la plantilla a pocas horas del debut contra el Europa y a las puertas de una temporada ilusionante en la que solo vale ascender. Estas son las reflexiones de las cuatro jefas del vestuario:

Pauleta

Esta temporada tenemos un reto muy bonito e ilusionante, a la vez qué difícil, y no es otro que el ir de la mano junto con nuestra afición para devolver al Valencia a la máxima categoría. Somos muy conscientes de que este es un objetivo a largo plazo, por eso nuestro día a día no estará condicionado a este objetivo si no a pequeños retos que nos pongamos semana a semana.

Es una liga muy difícil y somos conscientes de ello. Sabemos que habrá momentos difíciles y que el grupo será el que saque adelante esas situaciones, por eso esta pretemporada hemos hecho mucho hincapié en ser una piña. Estamos muy ilusionadas y con muchas ganas de empezar ya la competición y poder plasmar todo lo que venimos trabajando en el campo.

Yasmin

Somos conscientes de la importancia de esta temporada y de los objetivos a cumplir. Va a ser una temporada larga en la que el trabajo, la actitud y la ambición van a ser innegociables. Nos enfrentamos a una liga competitiva y queremos, partido a partido, acercarnos al objetivo. Somos un equipo unido, con las ideas claras, y trabajamos día a día para rendir al máximo y luchar hasta el final.

Marina

Esta temporada empieza con mucha ilusión y vivirla con la responsabilidad de ser capitana de un club tan importante e histórico como el Valencia CF hace que sea especial. Ha habido muchos cambios en la plantilla, con jugadoras que han llegado con muchas ganas de luchar por este escudo y un staff que desde el primer día ha sabido transmitir una energía positiva. Hemos conseguido construir un equipo unido, comprometido y con las ideas claras. Tenemos objetivos exigentes y llegamos con muy buenas sensaciones para competir en este inicio de liga. Sabemos quiénes somos, lo que representamos y hacia dónde queremos ir, necesitamos a la afición en cada partido, sentir su apoyo y tenerlos cerca para que esta temporada sea inolvidable.

Sara

Esperamos una temporada exigente y es por ello que estamos muy concienciadas en la dificultad que requiere esta categoría, pero somos un grupo preparado para afrontarlo. Tenemos un objetivo en mente y vamos a poner todo de nuestra parte para conseguirlo. Estoy convencida de que, con la unión del vestuario y el apoyo de la afición, será una temporada inolvidable.