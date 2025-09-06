El 'cuarto' Mestalla de Angulo arranca en El Collao

El Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo arranca esta tarde a las 19:00 horas en El Collao una nueva aventura en Segunda RFEF con muchos objetivos encima de la mesa. Desde ayudar a culminar el proceso formativo del talento que fabrica Paterna hasta acomodar a la generación de oro del Juvenil de la temporada pasada hasta luchar por meterse en los puestos de ascenso a Primera Federación.

El entrenador asturiano lleva ya un importante bagaje a sus espaldas dirigendo al filial valencianista con tres temporadas en las que ha conseguido ayudar con éxito a muchos futbolistas a llegar a debutar con el primer equipo, incluidos los César Tárrega, Diego López o Javi Guerra que hoy abanderan el poryecto blanquinegro. También le ha dado un carácter competitivo al filial, que el curso pasado luchó hasta el final por meterse en playoff.

Después de 104 partidos dirigidos y una media de 1'5 puntos por partido, Angulo llevará al Collao un equipo renovado en el que dará cabida al emergente liderazgo de jugadores como Lucas Núñez o Aimar Blázquez, en el que se esperan explosiones como la de David Otorbi, apariciones metóricas como la de Jaume Durá o la reaparición de un peso pesado del vestuario como Javi Navarro. Con el aliciente de ver a sus primeros elegidos, el encuentro contra el Alcoyano supondrá la primera piedra de toque para ver hasta dónde puede llegar el Mestalla.

El análisis de Miguel Ángel Angulo

Sobre todos estos temas respondió el entrenador asturiano en los medios oficiales del club, siendo positivo con el talento que va a tener que gestionar e ilusionado con su cuarta temporada al frente de los prometedores jugadores valencianistas. La entrevista íntegra:

Una plantilla renovada y con alternativas

La plantilla es mucho más joven que la temporada pasada. Creemos que la juventud te da esa ilusión y esa ambición. Tiene mucho talento, es un equipo que yo creo que es más técnico que los años atrás. Creemos que es lo mejor que queríamos dentro de la posibilidad de darle continuidad a un juvenil a quien hizo una gran temporada el año pasado.

Hay jugadores con mucha proyección, le hemos dado continuidad, hemos firmado jugadores que queríamos para dar ese cambio generacional por la plantilla de la temporada pasada que ya cumplían por años. Son casi 13 o 14 incorporaciones y creemos que es un poco el hándicap en una competición de mayores tener un equipo tan joven. Creemos que al principio nos puede costar adaptarnos a la liga, pero yo soy muy optimista porque el equipo está lleno de ilusión, de talento, de creatividad.

Es un equipo que tiene gol, tiene desparpajo, es bastante diverso. Podemos utilizar diferentes sistemas con los jugadores que tenemos. A mí me gusta en general porque nos da muchas alternativas.

Pretemporada larga y positiva

Hemos tenido tiempo y espacio para poder trabajar con ellos tranquilamente, llevamos dos meses de pretemporada, nos ha dado tiempo a trabajar de forma específica muchas situaciones del juego, a la preparación física, bueno, hacer una pretemporada más larga de lo normal, nos ha dado tiempo para, a nivel táctico, poder ordenarlos y, bueno, llegar a este inicio de liga con las ideas claras, era el objetivo.

Es verdad que empezamos el 7 de julio más temprano de lo normal, pero, por otro lado, a nivel entrenador, nos gusta poder trabajar con los chavales, con tiempo y tranquilidad, y eso hemos tenido durante esta pretemporada.

Traíamos jugadores de Granada, de Elche, de Mérida, de equipos que ya estaban en la segunda federación, que ya saben lo que es competir.

Nos faltaba un poco el nivel táctico, cómo nos íbamos a ordenar, con balón, sin balón. Pero los chavales, como todos, en esta nueva etapa que ellos asumen de estar en un filial, en un equipo importante, vienen con muchísima ilusión, con muchas ganas de aprender. Con esa mirada, poder tener la oportunidad al primer equipo. Es fácil trabajar con ellos cuando vienen con esa predisposición.

Fichajes

Las caras nuevas

De las incorporaciones esperamos su mejor versión. De Marc Jurado esperamos encontrar un poco los números que hizo la temporada pasada, que fueron muy buenos, en una posición que está muy bien adaptado y que lo interpreta muy bien.

Queremos que siga mejorando, que siga creciendo e incluso que siga superando esos datos que hizo la temporada pasada. Lo mismo pasa con Mateo, con Víctor, que acabamos de incorporar ahora, con Guilabert, que ya estaba en el IIicitano, con Mario González en el Granada, también ha disputado la Segunda Federación. Hay muchos jugadores que para ellos esto no es de nuevo, ya han estado y han competido.

Siempre buscaremos lo mejor para el equipo, el mejor rendimiento individual, y preparándolos, porque al final el objetivo es prepararlos para el día de mañana, el Valencia CF, el primer equipo, les pueda dar esa oportunidad y les vean como jugadores de proyección.

La aportación del VCF Juvenil A

Cada jugador es diferente y el proceso de adaptación también lleva una velocidad distinta. Creemos que hay jugadores que el salto de división de honor a Segunda Federación, hay algunos que a lo mejor, pasado dos, tres, cuatro meses, pues les cuesta un poco más.

Hay otros que igual en las primeras semanas ya están adaptados y hay otros jugadores que por su talento o por sus experiencias ya desde el inicio están. Yo creo que cada jugador es diferente. Creo que esos chicos van a aportarnos muchas cosas durante toda la temporada.

Tenemos una plantilla amplia porque también a pesar de las 23 fichas vamos a contar mucho con el juvenil A, que tiene también buenos futbolistas y esa diversidad y esos movimientos de posiciones y de jugadores, creo que va a ser clave para hacer una gran temporada e ilusionante.

Arranca el campeonato

Estreno ante el CD Alcoyano

Todos estos equipos que descienden de la Primera Federación lo que pretenden es subir lo antes posible. Han hecho un equipo con la idea de estar en la zona alta de la clasificación, y vamos a visitar un campo donde va a ser complicado el hecho de estar fuera del Antonio Puchades, siempre son partidos difíciles, ante un rival con unas aspiraciones altas. Iremos con la idea de sumar, con la idea de ganar el partido, de hacer un encuentro completo, competitivo, y que seamos capaces de superarlos.

Hacerse fuertes en casa

El factor campo es fundamental en estas ligas, creemos que el Antonio Puchades tiene que ser también para nosotros un lugar donde los jugadores se sientan cómodos, donde el rival se sienta con dificultades, que se sienta incómodo, y tenemos que crear ese ambiente, con los jugadores, con el tipo de partido que podamos sacar, con la afición, con el público que nos venga a apoyar, queremos generar un ambiente de fútbol sano, pero en el que el rival se sienta incómodo.

Identidad

Trabajamos en la idea que se nos identifique cuando se nos vea jugar. Que seamos un equipo muy parecido a lo que puede hacer el primer equipo, con jugadores de perfil también similar, y yo soy un entrenador que además me gusta salir a ganar, no me gusta especular con los resultados, y a veces te llevas alguna sorpresa porque arriesgas muchas cosas, pero creemos que los chavales tienen que acostumbrarse a que el VCF Mestalla tiene que salir a competir con la idea de ganar, de ser ambiciosos, de atacar mucho el área, de ser muy sólidos, y creemos que es la fórmula para prepararlos y para que encontrasen situaciones en Primera División muy similares.