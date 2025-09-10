Corberán recupera efectivos para medirse al Barça

El primer parón internacional está visto para sentencia y los clubes se preparan para volver a la competición este fin de semana. El Valencia, por su parte, lo hará el domingo a partir de las 21:00 horas ante el FC Barcelona, ya sabiendo, por fin, el estadio en el que disputará el partido. El Barça, para sorpresa de nadie, no logró finalmente el permiso de ocupación que perseguía y el Barça-Valencia se disputará en el Estadi Johan Cruyff, con únicamente seis mil espectadores.

Más allá de la polémica en torno al estadio que acoge el partido, el Valencia CF ha dispuesto de dos semanas para preparlo, solo con las ausencias de Stole Dimitrievski y Mouctar Diakhaby, únicos futbolistas del actual primer equipo blanquinegro que viajan con sus respectivas selecciones. De hecho, el central guineano, que ha disputado los 180 minutos con su selección durante esta ventana internacional, se ha reincorporado al grupo este miércoles, por lo que Corberán ya tiene a su disposición casi a la totalidad de su plantilla para ultimar la preparación.

Sin bajas

Si nada se tuerce, por primera vez en mucho tiempo el entrenador del Valencia tendrá disponible a su plantilla al completo. Al comienzo de esta semana ya se incorporó a los entrenamientos grupales André Almeida, que venía arrastrando molestias desde hacía algunos días. Thierry, además, formará parte de la convocatoria por primera vez desde su grave lesión de rodilla. Tras tantos meses de baja, evidentemente no se puede esperar al luso en el once, y probablemente ni siquiera disponga de minutos, pero entrar en la lista ya es un paso al frente en su proceso de readaptación, que empieza ahora.

Dudas en el once

La cantidad de minutos que ha acumulado Diakhaby en sus piernas con Guinea podría abrir el debate sobre quién debería acompañar a Tárrega en el centro de la zaga contra el Barça: Mouctar o Copete. Ante el Getafe en la jornada tres jugó el guineano y fue el partido, hasta ahora, con mejor rendimiento defensivo. En las dos primeras fechas jugó el ex del Mallorca y ahora podría volver al once.

En el centro del campo, Santamaría apunta a permanecer de inicio tras su buen papel en la jornada tres y el inicio de curso dubitativo de Pepelu. En cuanto a la delantera, Danjuma ya parece intocable, el gol ante el Getafe debería impulsar a Hugo Duro y Rioja no tiene rival en la derecha. La duda vuelve a estar en si apostar por Diego López o Raba en la posición de mediapunta.