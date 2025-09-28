Corberán recupera efectivos a la espera de noticias

A la espera de saber si se suspende el partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo de este lunes en el estado de Mestalla debido a la alerta roja por lluvias, ambos equipos trabajan con la mente puesta en que se celebrará en la fecha esperada. Los valencianistas en Paterna y los asturianos en Buñol, en la Ciudad Deportiva del Levante UD.

En la sesión de trabajo de los valencianistas, en primer lugar, Carlos Corberán tuvo la buena noticia de que la gestión de esfuerzos de Julen Agirrezabala y de Dimitri Foulquier dio sus frutos, ya que ambos pudieron entrenar con normalidad con el resto del grupo y apuntan de nuevo al once titular.

Gestión de esfuerzos

"Julen venía con alguna molestia desde la semana pasada. Esta semana dosificamos la carga para que esté al 100% para el partido. Es el mismo caso que Foulquier", fueron las palabras del entrenador de Cheste en su comparecencia de prensa de este sábado en Paterna.

Con estas últimas noticias, Corberán tendrá a todo el equipo a su disposición para medirse al Oviedo y tendrá la oprtunidad, después de seis días de descanso, de alinear un 'once tipo' para tratar de regresar a la senda de la victoria.

