Corberán se queda con Iranzo como lateral de emergencia

El pasado jueves los planes del Valencia CF para el lateral derecho se vieron truncados de cuajo. Cuando en el club se confiaba en poder traer al prometedor Buba Sangaré para alternar filial y primer equipo, donde cubrir cualquier imprevisto con Dimitri Foulquier o Thierry Rendall, la Roma rechazó la oferta de cesión con opción de compra endureciendo las condiciones. Gian Piero Gasperini, entrenador romanista, le trasladó al jugador de 18 años que contaba con él, y que sólo se iría si el club recibía una propuesta de traspaso que lo valorase lo suficiente.

La decisión de la Roma de cerrar la puerta de salida a Buba deparó consecuencias en cadena en la planificación. Sin Sangaré, Carlos Corberán decidió quedarse con Rubén Iranzo, que estaba muy irse al Celta bajo la condición de que el Valencia recibiese un importante porcentaje de una futura venta. 'Rubo', central con capacidad para desenvolverse también en el lateral derecho, iba a pasar a reforzar al Celta Fortuna, filial celeste que milita en Primera RFEF, tercera categoría del fútbol español. Sin embargo, el club ha decidido no autorizar su marcha para poder echar mano de él si fuese necesario, mientras compite principalmente en el Valencia Mestalla (Segunda RFEF).

El "no" de la Roma, un contratiempo, sin alternativas fiables en el mercado

Pendiente de Sangaré durante varias ventanas, la negativa de la Roma, que tasa al joven lateral en 7 millones, ha dolido en el Valencia, que contaba con que la voluntad del futbolista de ganar en LaLiga los minutos que no tuvo la pasada temporada en la serie A. Sin embargo, la entidad capitalina respondió a la última oferta con un cambio radical. Nada de cesión, quería un traspaso, y un traspaso muy fuera de la órbita económica que podía manejar el Valencia. De hecho, la Roma rechazó también una propuesta del Oporto por el futbolista.

A partir de ahí, se dejó una pequeña rendija abierta a que los romanos cambiaran de parecer con tres laterales profesionales en nómica en la plantilla de Gasperini, uno de ellos, Wesley, brasileño que ha costado más de 20 millones. Pero no ha sido posible. Y no se ha insistido en la búsqueda de alternativas, ya que prácticamente no existen futbolistas que llegaran cedidos en edad sub-21 capaces de ofrecer el nivel de Buba Sangaré. En ese contexto, la opción elegida por Corberán ha sido mantener a Iranzo a caballo entre el primer equipo y el filial.

A la espera del regreso de Thierry

Thierry Rendall, que termina contrato en 2027, regresará a la competición entre finales de septiembre e inicios de octubre. No obstante, tras más de diez meses parado por una grave lesión de rodilla, aunque no se duda de la recuperación, el cuerpo técnico sí es consciente de que la vuelta deberá ser progresiva y el máximo rendimiento que exige la élite puede retrasarse durante algunas semanas mientras el portugués recupera por completo las sensaciones.

Cesión al Logroñés de Isma Santana

A priori, Rubén Iranzo, más central que lateral, se espera que tenga menos participación de la que podría haber gozado Sangaré. Pese a ello, es la solución de urgencia que Corberán no ha querido perder para la parte diestra de la defensa si se acumularan los problemas con Foulquier y Thierry entre sanciones y lesiones. Bajo ese panorama, con 'Rubo' a disposición del Mestalla, en la Academia se ha decidido dar salida a uno de los futbolistas que podía actuar como lateral derecho en este último día de mercado: Isma Santana.

Así, se ha anunciado que el Valencia "ha alcanzado un acuerdo con el Logroñés, de Segunda Federación, para la cesión del grancanario Isma Santana, que lleva seis temporadas en la academia valencianista". El futbolista de 21 años, que se ha desempeñado tanto en el lateral como en el extremo derecho, debutó con el primer equipo en el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Parla madrileño el 26 de noviembre de 2024. Con el Valencia Mestalla jugó 17 encuentros y dio una asistencia la pasada temporada en Segunda RFEF.