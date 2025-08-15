Corberán, sobre Mosquera: "Las renovaciones se dan cuando ambas partes tienen el mismo interés"

El Valencia CF recibe a la Real Sociedad en un encuentro marcado por el mercado todavía abierto y por el adiós de algún jugador importante en cada equipo. Además, la Real vivirá su primer día en el proyecto de Sergio Francisco, nuevo entrenador del equipo donostiarra. Por su parte, Corberán analiza este viernes el duelo contra los blanquiazules en una rueda de prensa que es la primera de toda la 25/26 en el caso del técnico valenciano.

Hablar con fichajes

Me gusta hablar con los posibles fichajes para que sepan exactamente lo que van a encontrarse en el Valencia. Que conozcan la exigencia que van a tener y los objetivos por los que van a luchar. No fichan por hablar conmigo, fichan porque esto es el Valencia.

Europa

Mañana empezamos y es muy importante empezar bien. Ese es el objetivo que tengo en la cabeza ahora mismo. A medio o largo plazo, el objetivo es que el equipo siempre sea competitivo, que nutramos el deseo que tiene la afición. Cuando acabe la temporada, veremos donde nos ha llevado nuestro trabajo y nuestra mentalidad.

¿Da por hecha la permanencia?

En la vida nunca doy nada por hecho. El objetivo es claro: ser un equipo competitivo. Cuando acabe la temporada, veremos donde nos ha llevado nuestro trabajo y nuestra mentalidad.

André Almeida

Tenía molestias y pese a eso ha entrenado. Ese es el esfuerzo que quiero ver en mis jugadores.

Dimitrievski

Stole no ha podido entrenar hoy por molestias en el hombro. Lo normal es que mañana no esté.

¿Espera más fichajes?

La plantilla del Valencia no está cerrada. A día de hoy estoy satisfecho con el trabajo que el club ha hecho con las incorporaciones. Seguiremos teniendo ambición de aquí al final de mercado. Falta cubrir las necesidades que entendemos que aún tiene el equipo.

Mestalla

El ambiente de Mestalla es diferencial y te ayuda a ganar partidos. Me gusta que se haya trabajado por solucionar la situación. Jugar con Mestalla al completo es importantísimo para nosotros.

Viaje a Singapur

El viaje a Singapur fue positivo. Se habló de presente y de futuro. Allí se presentó la figura de Ron Gourlay como CEO, algo que considero positivo porque ya había trabajado con él, él me fichó para el WBA. Yo no ficho CEOs.

¿Decepcionado con Mosquera?

Las renovaciones se dan cuando ambas partes tienen el mismo interés. No hay decepción posible. El club ha hecho un esfuerzo muy importante por llevar a cabo las renovaciones de gente de la casa.

Vestuario

Los jugadores me siguen demostrando las ganas que tienen de trabajar y de seguir creciendo en el club que representamos.

Los nuevos jugadores

Estoy contento con las incorporaciones porque han demostrado una trayectoria en el fútbol y eso siempre suma. Todos vienen con compromiso y ganas de ayudar a que el Valencia sea un mejor equipo.

La marcha de Fran Pérez

Fran estaba en su último año de contrato, llegó una oferta del Rayo y llegaron a un acuerdo. Le estoy agradecido.

¿Se ha enfadado alguna vez con algún jugador?

No me he enfadado nunca con ningún jugador de la plantilla. Estoy contentísimo con mis tres porteros. Tengo al entrenador de porteros muy contento con ellos.

Ron Gourlay

Trabajé con él anteriormente, es una persona con mucha experiencia, mucho bagaje y mucho fútbol. Su incorporación solo puede ser positiva para el Valencia.