Corberán 'madura' la política de fichajes

Desde que Meriton Holdings se hizo con la mayoría accionarial del Valencia CF ha apostado de forma general por un perfil de plantilla joven por la rentabilidad económica que puede sacar de la venta de futbolistas, primando esta condición por encima de otros factores como el oficio o el bagaje en el fútbol europeo. Esta premisa ha guiado de forma habitual la política en el mercado, además de dar cabida a canteranos durante el último lustro en gran parte para compensar la desinversión en en el plantel. Dicha política se refleja en datos muy claros: en las últimas once temporadas el conjunto blanquinegro siempre ha estado en el ‘top 5’ con la edad media más baja de LaLiga, en cinco de ellas ha tenido la plantilla más joven y en cuatro de ellos la segunda. Este verano, no obstante, el perfil de las llegadas parece caminar en sentido contrario en cuestión de edad.

De momento, el equipo de Carlos Corberán ha acometido hasta seis operaciones para reforzar la plantilla: Julen Aguirrezabala (24 años), José Copete (25), Dani Raba (29), Baptiste Santamaría (30), Filip Ugrinic (26) y Arnaut Danjuma (28). La media de edad de estos fichajes es de 27 años y son, en líneas generales, jugadores con una trayectoria mayor en el mundo del fútbol. Esto supone un cambio en el paradigma de apuestas del club en el mercado de fichajes, tratando de sumar algo de experiencia a un equipo que ha acusado su bisoñez en los últimos años. El nivel futbolístico para competir y ser importantes en un Valencia y en la liga española, no obstante, todavía deben demostrarlo la mayoría de ellos.

Esto, sumado a ventas de futbolistas jóvenes como Cristhian Mosquera (21) y Yarek Gasiorowski (20) o la salida de Enzo Barrenechea (24), eleva la media de edad de la plantilla, que en el primer partido contra la Real Sociedad fue dos años superior a la media de la temporada pasada. En la 2024/25, los 32 futbolistas que jugaron algún minuto con el equipo blanquinegro hicieron una edad media de 24’6 años, el segundo equipo más joven del torneo. Ante el combinado txuri-urdin, por otra parte, los 14 futbolistas que participaron situaron la media en 26’4 años.

Solo dos temporadas por encima de los 26 años

Para encontrar una media de edad ‘tan alta’ habría que remontarse a la temporada 2019/20, la última en la que el Valencia CF jugó la UEFA Champions League. Y es que tanto esa como la temporada anterior, la 18/19, son las únicas dos de la ‘era Meriton Holdings’ en las que el equipo ha tenido una media de edad superior a los 26 años contando a todos los futbolistas que participaron a lo largo del curso. El equipo siguió en el ‘top 5’ de plantillas más jóvenes (5ª en la 19/20 y 3ª en la 18/19), pero contó con varios referentes de mayor edad que potenciaron y elevaron el talento joven a otro nivel. De la mano de los Ezequiel Garay, Francis Coquelin, Dani Parejo o Rodrigo Moreno explotaron los Carlos Soler, Ferran Torres o Gonçalo Guedes.

Esa política de equilibrio entre apuestas prometedoras y veteranos que dotaron al equipo de oficio, de rendimiento al más alto nivel y que ‘guiaron’ el crecimiento de jugadores talentosos, pero con menos experiencia, acabó cuando Meriton se ‘cargó’ el proyecto de Mateu Alemany, Marcelino García Toral y Pablo Longoria, dando paso al peor lustro de la historia del club de Mestalla en el que se ha luchado hasta dos veces por la permanencia en Primera División y en la que no se ha vuelto a tocar Europa. Futbolistas como Parejo, Kondogbia, Rodrigo, Gameiro, Paulista… fueron saliendo y la mayoría de entrenadores desde entonces han echado en falta más perfiles veteranos en la plantilla. Habitualmente, de hecho, Rubén Baraja o José Bordalás mencionaron esa falta de “oficio” del equipo.

Sumar veteranía

En esta ocasión los perfiles que están llegando al Valencia, por una cuestión económica, están lejos del nivel futbolístico que atesoraban los Parejo, Rodrigo y compañía, pero al contrario que en años anteriores, sí están llegando jugadores para elevar el grado de experiencia del equipo. En un equipo en el que los referentes son gente joven y de la casa como César Tárrega, Javi Guerra o Diego López, Corberán quiere rodearles de futbolistas experimentados que les ayuden a dar su mejor versión… y la de los canteranos que suban al primer equipo. El rendimiento de los fichajes es todavía una incógnita, pero con el entrenador de Cheste llega un cambio de paradigma a la hora de confeccionar el plantel.