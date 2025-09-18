Corberán sabe levantarse de los golpes del Barça

Carlos Corberán y su plantilla trabajan en la ciudad deportiva de Paterna para que la goleada del Barcelona no pase factura este sábado contra el Athletic Club en Mestalla. Técnico y jugadores han mantenido charlas durante la semana y han participado en sesiones de vídeo con el objetivo de corregir errores, pasar página y levantarse del golpe en la ciudad condal con una victoria delante de la afición. El mazazo del Johan Cruyff fue tan duro como para dejar peligrosas secuelas, pero la trayectoria reciente del entrenador y de estos jugadores invita a pensar que el equipo está preparado para reponerse del golpe del Barcelona. Así lo hizo las dos veces la temporada pasada.

26 de enero de 2025. El 7-1 del Barcelona-Valencia de la temporada pasada en LaLiga. Un día indigno en la historia del club. El equipo hizo el ridículo en Montjuïc encajando una goleada histórica. Solo una semana después, Corberán salió en sala de prensa para decir que el equipo lo había "superado" y estaba "preparado" para ganar al Celta de Vigo en Mestalla. El partido contra el Barcelona lo hemos visto, analizado, evaluado y superado. Hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, se ha superado y nuestro foco está en el partido contra el Celta".

No es casualidad que ese mismo día en rueda de prensa, Corberán pidiera a sus jugadores "intensidad" y "concentración". «Mi objetivo es ver competir al equipo con la intensidad y concentración que requiere este partido". Dicho y hecho. El Valencia de Corberán consiguió una valiosa victoria contra el Celta de Vigo (2-1) con goles de Luis Rioja y Javi Guerra. Aquella fue la segunda victoria consecutiva como local por primera vez en la temporada. Algo que se puede repetir este sábado contra el Athletic.

Del 7-1 al 0-5

La historia se repitió después del 5-0 de Copa del Rey en Mestalla. Un 6 de febrero de 2025 que también pasó a la historia más triste del club. Días después en Mestalla esperaba el Leganés en un duelo directo por la permanencia. Lo que hizo Corberán inmediatamente después fue pedir "perdón" y "transformar el dolor en reacción". En esta ocasión, además de volver a pedir intensidad, reclamó "implicación". "El plan es transformar el dolor en reacción y en que haya un grado extra de implicación e interpretación. Debemos ser capaces de juntar compresión e intensidad".

Se repitió el discurso y también el marcador. El Valencia CF reaccionó y se impuso (2-0) al Leganés, de nuevo en Mestalla y con los goles de Cristhian Mosquera y Mouctar Diakhaby en un paso importante hacia la salvación. El escenario se repite y el objetivo de Corberán y sus jugadores es reaccionar al 6-0 de la misma forma contra el Athletic.

