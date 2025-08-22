Corberán explica la situación de Diakhaby

Carlos Corberán ha comparecido este viernes en rueda de prensa antes del partido ante Osasuna, correspondiente a la próxima jornada de LaLiga. Como era de esperar, una de las preguntas tuvo que ver con el futuro de Mouctar Diakhaby, central que ha sido objeto de especulaciones en las últimas semanas sobre una posible salida del club.

Respuesta en clave deportiva

Cuestionado directamente sobre los rumores del traspaso, Corberán optó por no alimentar el ruido y respondió en términos estrictamente futbolísticos. “Es una cuestión de elecciones, un equipo competitivo necesita que jugadores que pueden ser titulares no estén en el equipo para ser más competitivo”, declaró el entrenador.

Confianza en la plantilla

Más allá del caso individual, Corberán insistió en que su foco está puesto en el partido ante Osasuna. “Estar atentos al balón parado... exige mucho, ser muy completos y para eso el grupo tiene que estar muy atento”, subrayó.

Un once aún por decidir

Diego López había encendido las alarmas esta semana por una sobrecarga. Sin embargo, Corberán ha afirmado que "hoy ha entrenado con absoluta normalidad y esperemos que mañana también". En cuanto a la ausencia de Raba durante la sesión de hoy, ha despejado las dudas tras explicar que "estábamos trabajando una posición en concreto y, la posición de Raba, no era necesaria para el trabajo táctico específico".