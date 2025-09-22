Corberán explica el ajuste táctico de la reacción del Valencia

El técnico del Valencia CF Carlos Corberán siempre habla de fútbol en sus ruedas de prensa. El de Cheste ha explicado a pregunta de SUPER el ajuste táctico que permitió al equipo reaccionar contra el Athletic y sumar la segunda victoria de la temporada en Mestalla. El entrenador blanquinegro ha reconocido que tuvo que ver "con cambios como mandar a Luis (Rioja) a la izquierda porque es un extremo defensor". Así lo argumentaba desde el media center de la ciudad deportiva de Paterna:

"Para mí un equipo de fútbol es competitivo cuando ante la dificultad es capaz de levantarse y mostrar una versión mejor y diferente. En un partido hay momentos de fluidez, acople y dificultad. Lo ideal es que solo tenga de fluidez, claro. Tras un golpe duro contra el Barça, la necesidad se muestra en forma de carga y cuando ves que no puedes se puede traducir en frustración. Me quedo con los equipos que superan la adversidad y el equipo me dejó con la sensación positiva de superar la adversidad", explicó.

"Los jugadores no se rindieron y cuando hubo dificultad apareció lo mejor de Julen, se juntaron y ofrecieron su mejor versión. Tiene que ver con cambios como mandar a Luis a la izquierda porque es un extremo defensor. Diego, Danjuma y Ramazani defienden bien de atrás hacia adelante, Rioja desde adelante hacia atrás. Organizando mejor la defensa, el equipo se soltó en contraataques. En el descanso pudimos ajustar y generar también ataque posicional y fruto de ello la mejora en la segunda parte", desarrollaba.

"Más ajustes"

Corberán asume que "tenemos que hacer más ajustes para que nuestro equipo muestre sus fortalezas". "Tenemos capacidad para impactar el partido desde el banquillo, con cambios y mejoras, pero es verdad que hay partidos en los que tenemos que hacer más ajustes para que nuestro equipo muestre sus fortalezas. Tener respuestas desde el banquillo aumenta nuestra competitividad", dijo.

Vía: Superdeporte