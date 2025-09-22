Corberán tiene una duda de última hora para el Espanyol-Valencia
Ramazani sufrió un golpe en el tobillo el sábado contra el Athletic y su presencia en Barcelona está en el aire. Probará esta tarde en el entrenamiento
Pascu Calabuig
El técnico del Valencia CF Carlos Corberán ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Espanyol de este martes. El de Cheste ha desvelado que tiene una duda de última hora para enfrentarse al conjunto blanquiazul. El futbolista que está en el aire es Largie Ramazani. El belga recibió un golpe en el tobillo contra el Athletic Club y su presencia contra los 'pericos'
"Todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar. La única duda es Ramazani y habrá que ver si entra en la convocatoria. No sabemos si podrá estar convocado después de la falta que le hicieron. No sabremos si estará preparado para estar convocado para jugar porque sufrió un golpe en el tobillo. A partir de ahí todos los jugadores son opciones", informaba el técnico en sala de prensa.
Prueba esta tarde
Corberán contará con la totalidad de sus jugadores como ante el Athletic a la espera de ver la evolución de Ramazani. El equipo se ejercitará esta tarde en la ciudad deportiva de Paterna en una sesión clave para el belga. En función de sus sensaciones, se tomará una decisión antes de volar a la ciudad condal. Largie todavía no ha sido titular con Corberán. Disfrutó de sus primeros minutos contra el Getafe (3') y ha participado en las segundas partes frente al Barcelona (33') y el Athletic (26').
Vía: Superdeporte
- FC Barcelona - Getafe CF: previa, resumen, resultado y goles del partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26
- Keita Balde: 'Me gustaría volver a La Masia y ayudar al Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Getafe
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Imágenes inéditas: el Barça presume del Spotify Camp Nou a la espera del regreso definitivo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Pedri prioriza el Barça y el descanso