Corberán desafía a la cuesta de septiembre

Primero Barcelona y Athletic y después Espanyol y Oviedo. Es el calendario que le espera al Valencia en su particular cuesta de septiembre. El calendario en LaLiga se empina para el equipo inmediatamente después del primer parón de selecciones internacionales. Los de Carlos Corberán volverán a la competición contra dos equipos Champions de máxima dificultad. A pesar de la exigencia de los dos partidos, el técnico confía en una respuesta competiva del equipo. El objetivo del entrenador es dar continuidad a todas las cosas que se hicieron bien contra el Getafe. El 3-0 a los azulones es el camino a seguir para seguir creciendo como equipo y no salir de vacío en el doble duelo contra los de Hansi Flick y Ernesto Valverde.

Barça y Athletic han arrancado fuertes la competición. El conjunto vasco es colider con pleno de nueve puntos y los azulgranas suman 7 de 9 puntos por culpa del empate contra el Rayo Vallecano con gol de Fran Pérez. El objetivo es salir reforzados de estos dos partidos de máxima dificultad para reforzar la ida de juego, disipar cualquier duda y llegar con la máxima confianza a los dos partidos más 'a priori' asequibles contra el Espanyol, rival directo la temporada pasada en la lucha por la permanencia, y el recién ascendido Real Oviedo.

Corberán está convencido de que el equipo va a seguir creciendo, como aseguró en su última comparecencia pública tras la victoria sobre el Getafe. “Siempre tenemos que mirar hacia delante, mirar hacia el futuro. El equipo está muy centrado en hacer bien las cosas. El equipo tiene la capacidad de hacer crítica para seguir creciendo. Y, cuando no hemos hecho las cosas como queremos, mirarlas, aceptarlas, corregirlas y comprometernos para mejorar muchos aspectos. Me ha gustado la mentalidad del equipo, la tensión competitiva con la que se ha jugado. Eso es importante para seguir dando pasos”.

Identidad

El técnico está tranquilo porque contra el Getafe vio la identidad que quiere de su equipo. “Siempre hay margen de mejora. Yo tengo una referencia y es la identidad que quiero que el equipo tenga. La identidad que queremos es ser un equipo sólido y agresivo en defensa, que manejemos las dos. Hoy hemos sido, en momentos, lo agresivos que queremos ser. En momentos, hemos sido sólido. Debemos saber cuando podemos hacer una cosa y otra, y saber cómo hacerlas en función de la estructura del rival. En ataque, un equipo que tenga control y dominio, y también que tengamos la capacidad de progresar y dañar al equipo rival. Esos valores que queremos que el equipo plasme, siempre vamos a tener un rival que nos va a testar y va a tratar de que eso no pase. El crecimiento tiene que ver con eso. En función de las intenciones del rival, tienes que buscar determinadas soluciones. En ese sentido, el crecimiento es infinito. Pero, analizando el partido siempre vas a sacar aspectos a mejorar. Y preparando en detalle el siguiente, aspectos que van a ser clave para afianzar y dominar”, dijo Corberán en sala de prensa.