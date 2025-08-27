Corberán da pistas sobre posibles cambios en el once para el partido ante el Getafe

Tras sumar un punto en las dos primeras jornadas de liga, el Valencia CF busca este viernes la primera victoria oficial de la temporada en Mestalla. No será, ni mucho menos, una tarea sencilla, pues el rival que visita el feudo valencianista es el equipo de moda en este comienzo de competición, el Getafe de José Bordalás, un viejo conocido en València, que ha sumado seis puntos de seis posibles a pesar de las tremendas dificultades que sufre la plantilla.

En cuanto al Valencia, no ha sido ni mucho menos el inicio de liga esperado. En la primera jornada el equipo de Carlos Corberán no pasó del empate frente a la Real Sociedad y, en la segunda, cayó en El Sadar ante Osasuna. No eran compromisos sencillos, pero la realidad es que la imagen del equipo, más allá de los resultados, no fue la más halagüeña.

Por eso, el entrenador del Valencia podría estar preparando cambios en el once, y quizá de sistema, de cara al partido frente al Getafe. En el carril izquierdo, de hecho, está obligado a hacerlo, puesto que Gayà tendrá que cumplir sanción por la expulsión que sufrió en El Sadar y será, salvo sorpresa, Jesús Vázquez quien ocupe su puesto.

¿Lluvia de novedades en el once?

Además del evidente, Corberán ha ensayado en la sesión de entrenamiento de este miércoles una serie de cambios que podría aplicar en el duelo ante el Getafe. En el centro de la zaga, el técnico ha probado con Mouctar Diakhaby, que entraría en el once presumiblemente por José Copete. El franco-guineano ha sido suplente en los dos primeros duelos de la temporada y podría tener su primera oportunidad de inicio este viernes.

En el centro del campo también hay novedades, y es que el ensayo ha contado con Baptiste Santamaría como pivote del equipo en lugar de Pepelu. En caso de trasladarse al viernes, sería la primera titualaridad del jugador francés, una de las incorporaciones de este mercado.

¿Es Aimar Blázquez una opción real?

El otro nombre del día en la sesión de entrenamiento es AImar Blázquez. El jovencísimo delantero de la cantera ya debutó en el Trofeo Taronja y es del agrado de Corberán. Este miércoles ha formado parte de alguna probatura, aunque se antoja más complicado que sea una opción para el once debido a su escasa experiencia.