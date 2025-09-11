Corberán construyó su mejor racha en el Valencia en el último parón

El Valencia llega al duelo ante el Barça con la necesidad de cambiar la imagen mostrada ante los azulgranas el curso anterior. Ya bajo las órdenes del técnico Carlos Corberán, los ches sufrieron dos derrotas dolorasas ante el conjunto de Flick, con un 7-1 en el Estadi Olímpic en LaLiga y un desalentador 0-5 en Mestalla en cuartos de final de Copa del Rey.

Sin embargo, más allá del duelo directo, desde Valencia confían en que esta vez sea una historia distinta. Para ello, se agarran a la estadística, y es que los de Corberán construyeron la temporada pasada su mejor racha en el Valencia tras el último parón internacional, que tuvo lugar del 17 al 25 de marzo de la temporada anterior, tras el que su equipo encadenó siete partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Tras ese parón de selecciones, el Valencia estuvo siete jornadas consecutivas sin perder un partido, una racha que no conseguía el conjunto valenciano desde diciembre de 2022 y también logró ganar como visitante 355 días después en el Santiago Bernabéu.

Después del descanso liguero, el equipo de Carlos Corberán sumó tres victorias seguidas ante el Mallorca (1-0), Real Madrid (1-2) y Sevilla (1-0). Además, en el Santiago Bernabéu también rompió otra racha: no ganaba al equipo blanco a domicilio desde hacía 17 años.

Tras esos triunfos empató contra el Rayo Vallecano (1-1) y Espanyol (1-1), ganó a Las Palmas (2-3), donde venció 23 años después, y goleó al Getafe en Mestalla (3-0). El Alavés cortó esa racha con un gol de Joan Jordán de penalti en el minuto 79 en Mendizorroza y ya en los dos últimos partidos de la temporada no pudo ganar ni al Athletic (0-1) ni al Betis (1-1).

Tras la primera ventana internacional de esta temporada, el Valencia buscará repetir racha empezando por el Johan Cruyff ante el Barcelona de Hansi Flick.