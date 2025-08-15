Corberán confirma a Hugo Duro contra la Real Sociedad
El técnico de Cheste ha atendido a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa ante la Real Sociedad
Joan Castellets
El Valencia CF continúa en busca de un delantero. Llegado al momento en el que quedan solo horas para el debut del conjunto valencianista en LaLiga, el club afronta este partido con 6 fichajes. Sin embargo, al haber entrenado poco con el grupo, Danjuma no apunta a titular, aunque puede desempeñarse en las posiciones de ataque.
Hugo Duro supera las molestias
Como el Valencia sigue negociando por varias opciones para la delantera, el técnico Carlos Corberán hoy ha afirmado que Hugo Duro será titular mañana, despejando las dudas que se habían generado tras no poder entrenar durante toda la semana por unas molestias.
Durante el día de ayer, como informó SUPER, Hugo Duro regresó al trabajo con el equipo y apuntaba a ser el '9' titular ante la Real Sociedad, defendiendo su status dentro de la plantilla. Hoy, el técnico de Cheste ha confirmado esa decisión con Hugo Duro a los medios de comunicación. Sin embargo, la versatilidad de Danjuma también hace que el técnico pueda tener alternativas ahora mismo para la posición de punta.
