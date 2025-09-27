Corberán bendice la renovación de Almeida

Esté más o menos de acuerdo los diferentes sectores de la afición valencianista, debido a su intermitencia en el campo, la renovación de André Almeida fue un reconocimiento a su trabajo e implicación independientemente de su protagonismo sobre el terreno de juego. El portugués, después de firmar hasta 2029, reconoció en los canales oficiales del Valencia CF estar “muy feliz. Es una recompensa por todo el trabajo. Me da más motivación para seguir trabajando. He trabajado mucho por estar aquí y continuar creciendo. Voy a intentar mejorar, ser mejor jugador, alegrar a los valencianistas y ayudar al Valencia CF. Este año podemos hacer cosas bonitas”. Su felicidad casa con la de su técnico, quien apuesta por el luso y por su capacidad de ser diferencial.

La valoración de Corberán

Carlos Corberán reconoció en rueda de prensa que su renovación no será sinónimo de que sea un indiscutible sobre el césped, pero sí que se alegró por la continuidad que considera diferente y que está convencido de que aportará en la medular valencianista. “Todos los jugadores para mí que entrenan bien tienen opciones de ayudar al equipo tanto de inicio como en el banquillo. Hay veces que no sale de inicio, no porque no confiemos en él, sino porque el contexto pide otro futbolista. Está en disposición en cualquier del resto. Es un jugador diferente, más de juego que de jugada y ayuda al equipo a ser más asociativo y tener más pases. Tenemos que hacer la mezcla de hacer jugadas y tener verticalidad y él nos ayuda a tener esa mezcla”, comentó Corberán.

Vía: Superdeporte