Corberán avisa: "La plantilla no está cerrada"

El Valencia CF debutó en La Liga con un empate agridulce en Mestalla frente a la Real Sociedad. El equipo se puso por delante con un tanto de Diego López tras un preciso pase al hueco de Dani Raba, pero no pudo administrar la ventaja por mucho tiempo, pues el empate llegó tan solo tres minutos después debido a un potente zurdazo de Take Kubo. Los de Corberán mejoraron durante la segunda mitad, aunque no fueron capaces de llevarse la victoria.

Al finalizar el debut liguero, el entrenador de Cheste compareció en la rutinaria rueda de prensa pospartido. Ante los medios de comunicación, Carlos Corberán ha confirmado que la plantilla no está cerrada y ha dejado la puerta abierta a posibles nuevos fichajes. "El club sigue trabajando en las incorporaciones", ha indicado el técnico. A falta de dos semanas para finalizar el mercado, podrían sucederse varios movimientos, tanto entradas como salidas.

Una de las operaciones 'a la vista' es la que involucra a Umar Sadiq. Corberán sabía que es una llegada que iba a alargarse. No obstante, el club no ha perdido nunca la esperanza en el movimiento, a pesar de rastrear otras opciones en el mercado, y ahora está más cerca de cerrarse. El Valencia pretende una cesión, aunque la Real valora más una venta. La operación ha llegado al punto que deseaba el Valencia y ahora se encuentra en una posición de fuerza respecto a la entidad donostiarra, como ya informó Superdeporte.

Queda trabajo en las salidas

En cuanto a las salidas, la venta de Fran Pérez se hizo oficial en los últimos días. Sin embargo, se buscará dar salida a jugadores con los que no se cuenta, como Guillamón, Tenés o Dimitrievski. Las entradas estarían supeditadas a las posibles ventas, pues actualmente el Valencia solo cuenta con una ficha disponible. Dependiendo de las salidas, el club acudirá al mercado a por unos perfiles u otros.