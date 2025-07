Corberán aprieta a Gourlay y Corona por Borja Iglesias

Carlos Corberán hace fuerza para que Borja Iglesias se convierta en nuevo jugador del Valencia CF. Según ha podido saber SUPER, el técnico está apretando al CEO de Fútbol Ron Gourlay y al Director Deportivo Miguel Ángel Corona para que el delantero refuerce el debilitado ataque del equipo. No quiere que se le escape. El Panda tiene el visto bueno del entrenador y está dispuesto a emprender un nuevo reto en su carrera deportiva en el Valencia. El futbolista ve con buenos ojos su salto a Mestalla. El problema es que el club no da un paso adelante para acometer la operación.

Corberán cree en el perfil con gol y experiencia de Borja Iglesias y espera que el club haga un último esfuerzo antes de que sea demasiado tarde. El peligro es el Celta de Vigo. La inacción del Valencia está permitiendo que el delantero avance en las negociaciones con el club vigués. Si nada cambia en los próximos días, Borja se convertirá en jugador celeste. Corberán espera una reacción rápida.

Siete fichajes

El técnico valenciano sigue esperando la llegada de siete jugadores como mínimo. Corberán necesita dos delanteros, dos mediocentros, un jugador de banda, un central (dos en caso de que no continúe Cömert) y un lateral derecho. Con Alberto Mari lesionado, Corberán solo dispone de un delantero: Hugo Duro. El tiempo pasa y la exigencia del campeonato obliga a cerrar refuerzos para elevar el nivel de la plantilla. La necesidad cada día es más urgente.

Hasta la fecha Corberán no puede contar con más caras nuevas que las de Julen Agirrezabala y de Dani Raba. El portero, cedido por el Athletic, y el delantero, firmado como agente libre, son las únicas llegadas a la debilitada plantilla valencianista. Con la marcha de los cedidos (Enzo Barrenechea, Rafa Mir, Umar Sadiq, Max Aarons e Iván Jaime), Corberán se ha quedado en ‘cuadro’ a la espera de que con el avance del mercado las piezas vayan llegando y completen la plantilla a nivel numérico.

Asimismo las salidas de Yarek Gasiorowski y de Cristhian Mosquera han ahondado el vacío en el plantel del Valencia CF. En ese sentido han regresado a la entidad tanto Cenk Ozkacar como Eray Cömert, a priori, ninguno de los dos entra en los planes de Corberán para la zaga del próximo curso.

Por otro lado el club sigue pendiente de las posibles salidas que puedan haber en otras parcelas del campo, así como de futbolistas de segunda línea o descartados. No obstante el técnico por el momento solo puede trabajar con un equipo a medio hacer; pese a que no ha habido más bajas, Mosquera o Enzo eran piezas fundamentales en el once titular y todavía no tienen recambio, avanzado el mes de julio.