Corberán analiza el mercado de fichajes

El Valencia CF inicia su aventura en LaLiga 25/26 mañana ante la Real Sociedad a las 21:30 horas en el Camp de Mestalla. En la previa, el técnico del club valencianista atendió a los medios de comunicación presentes para responder a todo aquello que preocupa e incumbe a la afición valencianista.

Corberán no cierra la puerta a más fichajes

Aunque el club de la capital del Turia ha mejorado sus incorporaciones en comparación a años anteriores, el técnico piensa que "faltan por cubrir las necesidades que entendemos que aún tiene el equipo", ya que, en algunas posiciones, han salido más jugadores que han incorporado, por lo que siguen faltando efectivos para intentar llegar a los puestos europeos.

Cauto con el objetivo del club

Sobre esto último no se ha querido 'mojar', puesto que al preguntarle por el objetivo, el técnico se ha mostrado seguro del trabajo que realizan sus jugadores y piensa que mañana es clave empezar bien, eso sí, no ha mencionado la palabra Europa. A pesar de que no hable del objetivo, sí que ha querido dejar claro que Mestalla es "un factor diferencial y te ayuda a ganar partidos", afirmando que "me gusta que se haya trabajado por solucionar la situación. Jugar con Mestalla al completo es importantísimo para nosotros".

Despeja dudas con Dimitrevski

También ha querido despejar las dudas en torno a Stole Dimitrevski, puesto que había el rumor de que se habían enfadado, aunque el técnico ha dicho "No me he enfadado nunca con ningún jugador de la plantilla. Estoy contentísimo con mis tres porteros", zanjando que no hay enfado alguno con ningún jugador. Aunque, seguramente mañana no esté por "molestias en el hombro" ha concluido Corberán.

La reciente salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano ha sido objeto de pregunta también, aunque Corberán solamente ha dicho que "estaba en su último año de contrato, llegó una oferta del Rayo y llegaron a un acuerdo. Le estoy agradecido".

El contacto de Corberán con las incorporaciones

Eso sí, sobre el mercado de fichajes el entrenador del Valencia CF ha dejado claro que "me gusta hablar con los posibles fichajes para que sepan exactamente lo que van a encontrarse en el Valencia. Que conozcan la exigencia que van a tener y los objetivos por los que van a luchar. No fichan por hablar conmigo, fichan porque esto es el Valencia", puesto que algunas incorporaciones han afirmado haber contactado con el entrenador antes de haber firmado.

A través de ese contacto el técnico se ha asegurado que vengan "con compromiso y ganas de ayudar a que el Valencia sea un mejor equipo", en consonancia también a las declaraciones de Santamaría, Ugrinic y Danjuma pronunciadas durante su presentación.