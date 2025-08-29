Esta es la convocatoria del Valencia para recibir al Getafe
Carlos Corberán tiene tres bajas importantes para este compromiso en una lista donde la gran novedad es la presencia de Ramazani
Hugo Ferrer
El Valencia CF busca este viernes en Mestalla su primera victoria de la temporada en el compromiso de la tercera jornada que le enfrenta al Getafe de José Bordalás. Los jugadores valencianistas se han concentrado esta misma mañana tras conocer la lista de convocados en la que la principal novedad es la última incorporación valencianista: Largie Ramazani
Carlos Corberán tiene tres bajas importantes para este importante compromiso. A la baja por sanción de José Luis Gayà, se suma la de los lesionados Gayà, André Almeida y Ugrinic, tal y como confirmó el propio entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro. Tampoco estarán los lesionados Thierry y Marí.
Canós, fuera por decisión técnica
Otro de los jugadores que no ha sido convocado por el entrenador de Cheste es Sergi Canós, fuera de la lista por decisión técnica. El jugador no cuenta para el técnico y es una de las patatas calientes que tiene el club antes del cierre de mercado del próximo lunes. Completan la lista de convocados los canteranos Iranzo, Otorbi, Navarro, Núñez y Aimar.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça