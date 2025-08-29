Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Esta es la convocatoria del Valencia para recibir al Getafe

Carlos Corberán tiene tres bajas importantes para este compromiso en una lista donde la gran novedad es la presencia de Ramazani

Imagen del entrenamiento del Valencia

Imagen del entrenamiento del Valencia / VCF

Hugo Ferrer

El Valencia CF busca este viernes en Mestalla su primera victoria de la temporada en el compromiso de la tercera jornada que le enfrenta al Getafe de José Bordalás. Los jugadores valencianistas se han concentrado esta misma mañana tras conocer la lista de convocados en la que la principal novedad es la última incorporación valencianista: Largie Ramazani

Carlos Corberán tiene tres bajas importantes para este importante compromiso. A la baja por sanción de José Luis Gayà, se suma la de los lesionados Gayà, André Almeida y Ugrinic, tal y como confirmó el propio entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro. Tampoco estarán los lesionados Thierry y Marí.

Canós, fuera por decisión técnica

Otro de los jugadores que no ha sido convocado por el entrenador de Cheste es Sergi Canós, fuera de la lista por decisión técnica. El jugador no cuenta para el técnico y es una de las patatas calientes que tiene el club antes del cierre de mercado del próximo lunes. Completan la lista de convocados los canteranos Iranzo, Otorbi, Navarro, Núñez y Aimar.

