Contundente respuesta del Valencia CF tras quedarse sin entradas para el Johan Cruyff

El Valencia CF ya sabe que tiene que jugar frente al FC Barcelona este domingo en el Johan Cruyff, un estadio que no cumple los requisitos de aforo mínimos que impone LaLiga, y sabe también que su afición, en principio, no recibirá entradas para grada visitante. Y es que el club azulgrana, en un comunicado oficial, evidencia que las 6000 entradas se repartirán en exclusiva por sorteo entre los más de 16000 abonados en las dos temporadas precedentes. El colmo al vergonzoso episodio que se ha generado con el estadio del partido.

De cara al choque de este domingo, correspondiente a la cuarta jornada de liga, el Valencia no parece tener la intención de tomar ninguna medida o de emitir un comunicado mostrándose en contra de lo ocurrido, pero sí parece estar moviendo ficha de cara al Valencia-Barça de la segunda vuelta de LaLiga que se disputará en Mestalla. Y es que, según ha adelantado Radio Esport, el Valencia no dará entradas al conjunto azulgrana para dicho partido, adoptando, así, la misma postura que ha tomado el Barça para el choque de este domingo.

El Barça, entre los clubes que pactaron entradas visitantes

La intención del Valencia puede ser esa, pero luego está por ver si LaLiga le permitirá llevarla a cabo. Según ha podido saber SUPER, el Barcelona forma parte del colectivo de clubes que pactaron entradas económicas al precio de 30 euros para aficionados en zona visitante. Mientras los aficionados del conjunto blaugrana sí pueden beneficiarse de esta ventaja en partidos a domicilio, LaLiga garantiza al Barça que por "circunstancias atípicas" no esté adherido por el momento a la obligación de garantizar entradas a aficiones visitantes hasta que disponga con normalidad del aforo del Spotify Camp Nou. Los clubes son conscientes de esta situación mediante un escrito de la competición.

Es decir, LaLiga puede permitir que el Barça no conceda entradas de grada visitante pero podría prohibirle al Valencia tomar la misma medida al no contar con ninguna "circunstancia atípia"