Continúa el calvario de Nico González con las lesiones

El futbolista recibió una entrada fortuita de un jugador del Rayo antes del descanso El gallego abandonó el campo con gesto de dolor en el tobillo y ya no saldría tras el receso

Nico González, titular para Rubén Baraja en el encuentro ante el Rayo Vallecano, no está teniendo suerte en su préstamo en el Valencia. El jugador gallego estaba completando una excelente primera mitad, dando muestras de su clarividencia en el juego de ataque cuando, en la última acción antes del intermedio, cayó lesionado en su tobillo. El centrocampista pisaba área cuando un jugador del Rayo, trastabillado y de forma involuntaria, se abalanzó sobre él, con tan mala fortuna que le golpeó en la pierna.

Desde el primer momento intervinieron las asistencias médicas, con Nico González torciendo el gesto de puro dolor. El barcelonista se marchó por detrás de la portería defendida por Dimitrievski cojeando y con muy malas sensaciones.

El hijo del legendario Fran González ya no saldría en la segunda mitad. Baraja y los servicios médicos optaron por la prudencia y dieron entrada a Musah en su lugar. Otra lesión para Nico, aunque esta vez, a juzgar por las imágenes, no se debería prolongar demasiado en el tiempo. El Valencia todavía no ha emitido ningún parte médico y se esperará a las pruebas para saber el alcance de las molestias.