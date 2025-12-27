Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia

Tragedia en el Valencia CF. Fernando Martín de 44 años de edad y entrenador del Valencia CF Femenino B ha desaparecido como consecuencia del naufragio que de una embarcación turística donde viajaban 11 personas y que se hundió cerca de la isla de Padar, al este de Bali en Indonesia. En dicha embarcación también iba su mujer, hija del propietario del restaurante El Coso del Mar València, y sus cuatro hijos, tres de ellos también desaparecidos en el trágico naufragio . Solo su mujer y su hija menor han sido rescatadas por los equipos de emergencias.

Enrique Ortuño, propietario del restaurante El Coso del Mar ha indicado que está en contacto continuo con su hija -madre de los tres menores desaparecidos-, que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas. "Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", ha explicado el abuelo.

Martín Carreras, yerno del conocido propietario del restaurante El Coso del Mar de València, era el técnico del equipo del Valencia CF femenino B que milita en Tercera RFEF. Esta temporada asumió las riendas del equipo con el objetivo de subir de categoría y seguir la formación de las futbolistas de la cantera valencianista para formar parte del primer equipo.

Un hombre de club

En una entrevista concedida al club de Mestalla a principios de temporada, Martín señaló que estaba muy ilusionado con este doble reto y que su objetivo principal era poder "ayudar a las chicas a que lleguen al primer equipo preparadas y con los valores del valencianismo”. Aunque Martín asumió esta temporada el cargo de entrenador del Valencia B Femenino su andadura en el club de Mestalla viene de lejos. Martín ya llevaba más de una década asumiendo distinas funciones dentro de la estructura en el Valencia Femenino y en la Academia VCF.

Trayectoria como jugador

La trayectoria de Fernando Martín en el mundo del fútbol viene de lejos. Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, jugó desde alaevín hasta juvenil de primer año. Pero su andadura dentro de los terrenos de juego como futbolista profesional comenzó en la temporada 2006-2007 donde militó en las filas del CD Eldense de tercera división. En la 2005-2007 formó parte de las filas del C.D. Benidorm, en 2ª division B. En la 2007-2008 jugó con la Cultural Leonesa, en la 2008-2012 perteneció a la plantilla del C.D. Alcoyano donde disputó tres play offs con ascenso a Segunda División. Ya en la 2012-2013 fichó por el Cartagena C. F. y en sus últimas temporadas como futbolista profesional jugó con el Ontinyent C.F. (2ª división B) en la temporada 2013-2014, y finalmente antes de retirarse jugó en La Nucía C.F. (3ª división) en la temporada 2014-2015.

Comunicado del Valencia CF

La respuesta del club no se ha hecho esperar ante la trágica noticia. A mediodía el Valencia ha lanzado un comunicado en sus redes sociales. El texto del mensaje dice lo siguiente:

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF. DEP