Comunicado oficial: El Valencia ficha a un portero
El conjunto valencianista incorpora al guardameta balear Pere Joan para el Valencia Mestalla
Hugo Ferrer
Nuevo refuerzo para el Valencia CF. El club ha alcanzado un acuerdo con el jugador Pere Joan García para que se incorpore a la disciplina del Valencia Mestalla con el objetivo de ayudar a cubrir los problemas en la portería que le generaba al conjunto valencianista que dirige Miguel Ángel Angulo de cara el Mundial Sub-20 de Chile, donde están citados los porteros Vicent Abril y Raúl Jiménez con España y Alain Gómez, portero del VCF Juvenil A, con Argentina.
Angulo se encontraba con que sus porteros se iban a perder un mínimo de dos partidos de liga, que pueden ser cuatro, y uno de Premier League International Cup, ya que además de los convocados con la selección, también el tercer portero del Mestalla, Nil Ruiz, ultima su recuperación de la operación de rodilla de este verano pero todavía no está disponible. La alternativa apuntaba a Pablo Mollá, segundo portero del Juvenil A. No obstante, el club ha entendido precipitado ese salto y ha preferido respetar los procesos. Pese a que está bien valorando en Paterna de cara a un futuro, se ha visto excesivo darle esa responsabilidad de forma inmediata.
Internacional y con experiencia
Pere Joan García, de 23 años, ha sido también internacional con las categorías inferiores de la selección española con la que disputó el Mundial Sub-17 en Brasil. Formado en el RCD Mallorca, cuenta con experiencia en Segunda Federación con RCD Mallorca B y en Primera RFEF con el Sestao River.
